Kiina aloitti saartavan sotaharjoituksen, joukot valmiuteen Taiwanissa

Taiwanin asevoimat on nostanut valmiuttaan Kiinan järjestämän laajan sotaharjoituksen vuoksi.

Saaren ympärille on ilmoitettu seitsemän rajattua lentovyöhykettä, minkä lisäksi Kiinan laivaston ja rannikkovartioston aluksia on havaittu merialueella. Taiwanin lähialueella kerrotaan liikkuvan lähes 90 kiinalaisalusta.

Kiina on järjestänyt viime vuosina useita aggressiivisia harjoituksia kapinallismaakuntana pitämänsä Taiwanin ympärillä. Harjoituksissa on simuloitu sen saartamista.

Tuorein operaatio on nähty protestina Taiwanin presidentti Lai Ching-ten ulkomaanmatkalle, jonka yhteydessä hän vieraili myös Guamilla ja Havaijilla.

Kiinalaisalusten määrä Taiwanin ympärillä kaksinkertaistui viikonlopun aikana.

Taiwanin puolustusministeriö sanoo Kiinan ”yksipuolisten ja provokatiivisten” toimien heikentävän Tyynenmeren alueen rauhaa ja vakautta.

10 PLA aircraft, 7 PLAN vessels and 3 official ships operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 6 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan’s southwestern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/ohUZJQv1Xg

— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 9, 2024