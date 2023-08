Kiina alkaa rajoittaa siviilidroonien vientiä

Kiinan hallituksen asettamat vientirajoitteet pitkän lentomatkan drooneille, joita käytetään sotatoimissa Ukrainassa, tulivat voimaan 1. elokuuta. Droonien vienti ei kuitenkaan lopu kokonaan.

Rajoitukset koskevat vain yli seitsemän kilogramman painoisia drooneja, joiden lentoaika on yli puoli tuntia ja jotka pystyvät kantamaan hyötykuormaa.

Sekä Venäjän että Ukrainan maavoimat ovat käyttäneet kiinalaisen DJI Technologyn siviilidrooneja tiedusteluun ja muokanneet niitä pudottamaan ammuksia. Ukrainalaiset kutsuvat kaikkia näitä drooneja DJI:n yhden mallisarjan mukaan Maviceiksi.

Vaikka Kiina on Venäjän kumppani, se on virallisesti puolueeton Ukrainassa käynnissä olevassa sodassa. Sen vuoksi DJI vetäytyi pois sekä Venäjältä että Ukrainasta huhtikuussa 2022. Kumpikin maa on kuitenkin jatkanut kiinalaisten droonien maahantuontia. Politicon läpikäymien tullitilastojen mukaan Venäjä on pelkästään alkuvuoden 2023 aikana tuonut Kiinasta drooneja 100 miljoonan dollarin edestä. Ukrainaan verrattuna volyymi on 30-kertainen.

DJI:n drooneja Venäjälle tuo Donin Rostovissa sijaitseva yritys nimeltä Positron, joka tuo Kiinasta myös muun muassa kypäriä ja luotiliivien keramiikkalevyjä. Droonit hankitaan Hongkongin kautta, josta ne toimittaa kiinalainen yritys iFlight. Drooneja hankitaan jo venäläiskouluihinkin, jotta lapset oppisivat lennättämään niitä.

Kiinalaisdrooneilla on muitakin reittejä Venäjälle muun muassa Kazakhstanista venäläiselle Celestial Mechanicsille. Venäjän aloitettua hyökkäyksensä viime vuonna Kazakhstanissa perustettiin yritys nimeltä Aspan Arba, joka sai 45 miljoonan dollarin arvoisen tuontiluvan 18 000:lle DJI:n droonille alankomaalaisen välittäjän kautta. Niitä on sittemmin toimitettu Celestial Mechanicsille, jolla on sama omistaja kuin Aspan Arballa.

Myös keramiikkalevyjen tuonti Kiinasta on kasvanut kuluvana vuonna 69 prosenttia 225 miljoonaan dollariin. Luotiliivejä, joihin levyt asennetaan, valmistaa Venäjällä burjatialainen Silva, joka ostaa levyt kiinalaiselta Shanghai H Winilta.

Kun Kiinan asetarvikevienti Venäjälle tuli julkiseksi, Yhdysvallat varoitti Kiinaa sotaan osallistumisen mahdollisista seurauksista. Kiinan ulkomaankauppaministeriön mukaan maa ”on aina vastustanut siviilidroonien sotilaskäyttöä. Kiinan kohtuullinen droonien vientirajoitusten laajennus on tärkeä toimi, joka osoittaa suuren maan vastuullisuutta”.