Rangaistuksia ja rahaa sotaan – tällaisia lakeja Venäjällä on nyt säädetty

Venäjän valtionduuma on säätänyt kuluvan vuoden aikana lukuisia uuseja lakeja, jotka kuristavat kansalaisyhteiskuntaa ja nostavat rangaistuksia Kremlin ja Ukrainan sodan vastustamisesta, kertoo Radio Svoboda.

Duuman puhemiehen Vjatšeslav Volodinin mukaan duuman prioriteetti on kuluvana vuonna ollut ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon osallistuvien sekä heidän perheidensä tukeminen” ja ”perheiden, lasten, perinteisten arvojen ja suvereniteetin puolustaminen”.

Käytännössä duuma on kuitenkin näyttänyt keskittyneen erilaisten viholliskuvien rakentamiseen.

Ehkäpä merkittävin duuman hyväksymä lakialoite on valtion talousarvio vuodelle 2025. Siitä 30 prosenttia eli 13,5 biljoonaa ruplaa (130 miljardia euroa) osoitetaan armeijalle. Kun mukaan lasketaan turvallisuusviranomaiset ja poliisi, kasvaa osuus 40 prosenttiin. Sen sijaan sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin on ensi vuodelle osoitettu 16 prosenttia vähemmän ruplia.

Ukrainan rintamilla on kaatunut tuhansittain nuoria venäläismiehiä, minkä takia Kreml haluaisikin nostaa syntyvyyttä. Yksi keinoista on tänä vuonna yksimielisesti hyväksytty laki, joka kieltää ”lapsettomuutta edistävän propagandan”. Jatkossa lasten hankkimatta jättämisen edistäminen internetissä, mediassa, kirjoissa ja mainoksissa on kielletty sakkorangaistuksen uhalla. Lain rikkomisesta voi joutua maksamaan 50 000 – 5 000 000 ruplaa (noin 480 – 481 000 euroa).

Laki sisältää kuitenkin poikkeuksen luostarielämän edistämiselle.

Duuma hyväksyi kuluvana vuonna myös uuden rikoslakia päivittävän lain.

Uusi laki tekee ”aseellisen kapinan valmistelusta” elinkautiseen johtavan rikoksen. Lisäksi ”vihollisen hyväksi toimimisen” määritelmää lavennettiin.

Aiemmin laki on koskenut lähinnä vihollisen puolelle loikkaamista, mutta uuden lain myötä mikä tahansa toiminta ”vihollisen” hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä on lain määritelmän piirissä. Myös vihollisen määritelmää uudistettiin: Se voi olla vieraan valtion lisäksi mikä tahansa Venäjää vastaan toimiva järjestö tai toimija.

– Meidän on tehtävä kaikkemme puolustaaksemme maatamme ja suojellaksemme kansalaisia epäystävällisiltä pyrkimyksiltä puuttua sisäisiin asioihimme, Volodinin jyrisi lain käsittelyn aikana.

Käytännössä aiemmin loikkareihin sovellettua lakia voidaan nyt soveltaa tavallisiin siviileihin, jotka esimerkiksi tykkäävät sosiaalisessa mediassa ukrainalaismedioiden päivityksistä, arvioi ihmisoikeusaktivisti Evgeny Smirnov.

– Uutisten jakaminen, tykkääminen, kommentointi, osallistuminen tapahtumiin, käytännössä mikä tahansa vuorovaikutus, Smirnov listaa laittomia toimia.

Lisäksi Venäjällä olevia ulkomaalaisia, jotka antavat rahallista tai neuvonnallista apua viholliselle, voidaan jatkossa syyttää maanpetoksesta. Tällöin edessä on 15 vuoden vankeustuomio.

Duuma kiristi kuluvana vuonna lakia myös ulkomaisista agenteista. Venäjä on jakanut termiä anteliaasti kaikille, jotka ovat vastustaneet Kremliä.

Jatkossa tällaisiksi määritellyt toimijat eivät saa ostaa mediasta mainostilaa. He eivät saa osallistua vaaleihin tai suositella ehdokkaita, ja mikäli heidät on ehditty valitsemaan luottamustoimeen, heidän on luovuttava siitä. Lisäksi ulkomaalaisiksi agentiksi luokiteltujen on säilytettävä pääoma- ja myyntituloistaan saamiaan varoja erillisellä pankkitilillä, josta tuomioistuimet voivat nostaa ne pois, mikäli henkilö tuomitaan rikoksista.

Myös poliittisista rikoksista tuomittujen rangaistuksia on kovennettu. Ensi vuodesta lähtien omaisuutta voidaan takavarikoida henkilöiltä, jotka on tuomittu asevoimien herjaamisesta tai kehotuksista valtion turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Isänmaallisuutta duuma on taas halunnut korostaa uudella lailla, joka velvoittaa kaikkia yliopistoja ja päiväkoteja koristamaan tilansa Venäjän lipulla. Lain tarkoituksena on ”vahvistaa isänmaallisen kasvatuksen sekä perinteisten hengellisten ja eettisten arvojen ja venäläisen kansalaisidentiteetin jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta.”

Lopuksi duuma hyväksyi lain, joka edellyttää kaikkia Venäjän kansalaisuuden saavia rekisteröitymään asepalvelukseen. Käytännössä lain tarkoitus on saada lisää sotilaita Ukrainan lihamyllyyn.