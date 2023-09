Kokoomuksen kansanedustajat Ville Kaunisto, Pia Kauma ja Sinuhe Wallinheimo kiittävät valtakunnallisena yrittäjäpäivänä hallitusta kunnianhimoisista yrittäjyyskirjauksista hallitusohjelmassa. Samalla he kiittävät yrittäjiä luottamuksesta tuoreessa yrittäjien puoluegallupissa. Siinä kokoomus on edelleen selvästi yrittäjien ykköspuolue.

– Kokoomuksen talouspolitiikka lähtee siitä, että kestävä hyvinvointi syntyy vain työnteosta ja yrittämisestä. Siksi yrittäjämyönteisyys näkyy vahvasti uuden hallituksen ohjelmassa ja syksyn mittaan myös käytännön tekoina. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa rakentaa Suomea, jossa yrittäjällä on mahdollisuus ottaa riskiä, onnistua ja epäonnistua, kasvattaa yritystään ja palkata ihmisiä töihin, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Ville Kaunisto linjaa tiedotteessa.

Hallitusohjelman monista yrittäjyyttä tukevista uudistuksista kokoomusedustajat nostavat erityisesti esille ne, jotka helpottavat työllistämistä ja työllistymistä. Ne ovat vastaus monen alan ja yrittäjän huoleen osaavan työvoiman riittävyydestä.

– Esimerkiksi paikallisessa sopimisessa meillä on aika siirtyä sanoista tekoihin. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia pystyy nyt hyödyntämään vain noin 20 000 järjestäytynyttä yritystä työntekijöineen, uudistuksen jälkeen ainakin 70 000 muutakin yritystä. Hallitus haluaa mahdollistaa kaikissa yrityksissä samat edellytykset paikalliselle sopimiselle riippumatta siitä, onko yritys järjestäytynyt tai ei, työntekijöiden järjestäytymistapaan ei puututa mitenkään, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kokoomuksen yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheenjohtaja Pia Kauma toteaa.

Kokoomusedustajat ovat myös hyvillään hallituksen kaavailuista parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa.

– On tärkeää, että hallitus on tunnistaa työelämän muutoksen, jossa yrittäjyys ja palkkatyö eri elämänvaiheissa ja jopa rinnakkain ovat yhä useamman työikäisen tapa ansaita elantonsa. Siksi on hyvä, että hallitus valmistelee puoliväliriiheen mennessä mallin yhdistelmävakuutukseksi parantaakseen niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina, edustajat katsovat.

Hallitusohjelma vastaa edustajien mielestä myös monien yrittäjien toiveeseen järkevämmästä sääntelypolitiikasta. Yrittäjyyteen kannustavaan ja innostavaan toimintaympäristöön kuuluu, että yrityksiä ja kansalaisia ei lannisteta liiallisella säädöstulvalla.

– Hallitus sitoutuu siihen, että yritysten hallinnollinen taakka ei hallituskauden aikana kasva. Uuden lainsäädännön yritysvaikutusten sekä kustannus- ja kilpailukykyvaikutusten arviointia vahvistetaan. Vältetään EU-lainsäädännön toimeenpanon yhteydessä kansallista lisäsääntelyä. Ja puretaan 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia. Nämä ovat konkreettisia toimia suomalaisten yritysten ja yrittäjien hyväksi, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo päättää.