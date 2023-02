Keskustan mukaan säästöt pitää tehdä oikeudenmukaisesti

Keskustan mukaan useimmat eduskuntapuolueet ovat vastuussa Suomen velkaantumisesta.

– Olen toiminut kansanedustajana kohta kaksikymmentä vuotta. Yli varojen on eletty kutakuinkin puolet tästä ajasta. Poikkeus jatkumossa on pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johdolla tehty talouden korjausliike, joka sai vasemmiston nousemaan barrikadeille. Velkaantumisen lisääntyessä vallassa ovat vuorollaan olleet lähes kaikki puolueet. Myös kokoomus. Siksi vastuu velasta on yhteinen, sanoi kansanedustaja Esko Kiviranta keskustan ryhmäpuheenvuorossa.

Välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta ovat jättäneet kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Esko Kivirannan mukaan talouden ongelmat pitää ratkaista.

– Keskustan vaihtoehdossa pääosa ratkaisua on talouden uudistaminen, kasvu ja työpaikat sekä tuottavuuden parantaminen. Myös säästöjä joudutaan tekemään. Ne pitää tehdä oikeudenmukaisesti koko maan ja jokaisen suomalaisen kannalta. Heikoimmista täytyy huolehtia, hän sanoi puheessaan.

– Me keskustassa uskomme, että kyllä tavalliset, järkevät suomalaiset ymmärtävät tilanteen. Koviakin päätöksiä tarvitaan, jotta nykyiset lapset ja nuoret eivät joudu maksamaan kohtuutonta laskua. Olennaista on oikeudenmukaisuus ja se, että heikompiosaisista pidetään aina huolta.