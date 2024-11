Keskustan mukaan luottamus suomalaisen yhteiskunnan ydinlupaukseen vakavasti uhattuna

– Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydinlupaus on se, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Että apua saa, jos sairaus yllättää tai vointi heikkenee. Että apua saa, kun omat voimat ehtyvät tai kun läheisellä on hätä. Luottamus tähän lupaukseen on nyt vakavasti uhattuna, keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli sanoi puolueensa ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Hänen mukaansa hallituksen politiikka ei valitettavasti vie asioita parempaan, vaan huonompaan suuntaan.

– Hallituksen linja uhkaa romahduttaa suomalaisten luottamuksen julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Siihen, että tässä maassa ihmisistä pidetään huolta.

Kallin mukaan keskustalla on vaihtoehto kokoomuksen ja perussuomalaisten politiikalle.

– Me emme leikkaisi sosiaali- ja terveyspalveluista. Me panostaisimme nopeaan hoivaan ja hoitoon pääsyyn. Me satsaisimme sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Me pitäisimme palvelut lähellä ihmisiä, hän listasi.

Kallin mukaan keskusta vaatii, että ihmiset saavat apua.

– Olemme jo vuosi sitten esittäneet ratkaisupaketin, joka kuuluu näin: ei leikata sosiaali- ja terveyspalveluista, annetaan hyvinvointialueille paremmin aikaa laittaa taloutensa kuntoon, tehdään omalääkäreistä totta, laitetaan vuokralääkäribisnes kuriin, siirretään Kelan matkakorvaukset hyvinvointialueiden budjetteihin, jotta taksirallin sijaan voisimme panostaa lähipalveluihin, kohdennetaan kelakorvaukset naistentautien, hedelmällisyyshoitojen ja suunterveyden parantamiseksi, kehitetään digipalveluja, jotta kasvokkain tapahtuvaa hoitoa ja asiointiaikaa vapautuu erityisesti sitä tarvitseville, Kalli luetteli.

Kalli ilmoitti kannattavansa keskusta puheenjohtaja Antti Kaikkosen tekemää epäluottamuslause-ehdotusta.