Keskustan kansanedustaja: Suomen linja Fortum-kiistassa selvitettävä nyt

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen vaatii hallitukselta pikaisia toimia Fortumin tilanteen selvittämiseksi. Energiayhtiö on ollut viime päivinä runsaasti otsikoissa, sillä Saksan hallitus on vaatinut Fortumia osallistumaan sen saksalaisen tytäryhtiön Uniperin pelastamiseen.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kävi aikaisemmin tällä viikolla keskusteluja Berliinissä Uniperin tilanteesta.

Suomen valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia. Valtio on joutumassa saksalaisten energialaskujen maksajaksi, Hoskonen varoittaa tiedotteessaan.

Nyt hallituspuolue keskustaa edustava Hoskonen vaatii hallituksen talouspoliittista ministerivaliokuntaa välittömästi koolle, sekä ministereitä eduskunnan talousvaliokunnan kuultaviksi. Lisäksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) on keskusteltava asiasta Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa, Hoskonen edellyttää.

– Fortumin tilanne on niin vakava, että hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta pitää kutsua koolle heti. Suomen linja Fortum-asiassa pitää selvittää nyt. Eduskunnan talousvaliokunta kokoontuu tiistaina 19.7 ylimääräiseen kokoukseen. Myös pääministeri, valtiovarainministeri sekä energia-asioista vastaavat ministerit pitää saada valiokuntaan kuultaviksi tilanteen vakavuuden takia.

– Pääministeri Sanna Marin pitää evästää niin talousvaliokunnassa kuin hallituksen ministerivaliokunnassa Saksan matkaa varten liittokansleri Scholzia tapaamaan. Eduskuntaan asia pitää tuoda pikaisesti pääministerin selontekona. Sen verran vakava asia on.

Fortumin vaikea tilanne tuli Hoskosen mukaan suomalaisille yllätyksenä. Hän vaatii tiedotteessaan eduskuntaa puuttumaan ”teollisuutemme selkärangan tuhoamiseen”.

– Ensi talvi on Suomelle hyvin vaikea. Ilmastopolitiikka on johtanut tilanteeseen, jossa hinnat nousevat, samoin päästöt. Vääriin tietoihin perustuen turpeen käyttöä ollaan lopettamassa. Samaan aikaan EU hyväksyi maakaasun. Suomen on tehtävä turpeesta kotimainen huoltovarmuuspolttoaine, joka vapautetaan veroista ja maksuista kokonaan. Yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto tuottaa kovilla pakkasilla jopa 3000 MW:n teholla virtaa valtakunnanverkkoon. Nyt kattiloissa palaa tukkia ja kuitupuuta, vaikka se nimenomaan on hallitusohjelmassa kielletty moneen kertaan.

– Suomi ajaa nyt alas metsäteollisuuttaan ihan tietoisesti. Eduskunnan pitää puuttua teollisuutemme selkärangan tuhoamiseen, Hoskonen sanoo.