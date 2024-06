Keskusta tuomitsee kaiken häirinnän ja ahdistelun

– Perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti, arvokkaasti ja loukkaamatta toista henkilöä. Ministerien pitää perustuslain mukaan olla rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen keskustan ryhmäpuheenvuorossa elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta käydyssä välikysymyskeskustelussa.

Kurvinen totesi, että hallituksessa elinkeinoministerin vastuulla ovat yritysten pärjääminen ja se, että koko maata kehitetään tasapuolisesti.

– Maassa on konkurssiaalto, teollisuus ja vienti sakkaavat ja rakentaminen on lamassa. Aluepolitiikka on laiminlyöty ja etenkin itäisen Suomen kohtelu on kylmäkiskoista. Hyvällä tahdollakaan ei voi sanoa ministeri Rydmanin onnistuneen virkatehtävissään, Kurvinen katsoo.

Hänen mukaansa Rydmanin luottamusta ovat vieneet myös hänen toistuva hyökkäilynsä oikeuslaitosta, mediaa ja muita yhteiskunnan instituutioita kohtaan.

Kurvisen mukaan vastuu Suomen asioiden hoidosta on kuitenkin aina koko hallituksella.

– Lopulta kokonaisvastuu on pääministerillä. Suomen johtaminenkaan ei valitettavasti nyt vakuuta. Se päinvastoin näyttää sekavalta. Perustuslain mukaan presidentti nimittää ministerit pääministerin esityksestä. Nyt pääministeri (Petteri) Orpo (kok.) on julkisesti ilmaissut epäluottamuksen ministeri Rydmanille, kuten on tehnyt myös hallituspuolue RKP. Miten hän voisi tämän kaiken jälkeen uskottavasti jatkaa elinkeinoministerinä, Kurvinen kysyy?

Hänen mukaansa Suomi ansaitsee parempaa kuin tämän hallituksen arvottomat näytelmät. Siksi Kurvinen teki seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen:

”Suomen tilanne ja näkymät eteenpäin ovat vakavat. Ministeri Rydman ja hallitus ovat epäonnistuneet. Ministeri Rydmanilla ei enää ole edellytyksiä tehtäviensä hoitamiseen eikä hallituksella toimintakykyä. Siksi eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”