Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttisen mukaan keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon kokoomusta arvosteleva kirjoitus on täynnä asiavirheitä, joka kertoo keskustan aatteellisesta siirtymästä vasemmalle.

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko väitti perjantaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa kokoomuksen ajavan ”hyväosaisten veroalea”. Hänen mukaansa on hämmästyttävää, että puolue on esittämässä miljardin euron alennusta ansiotulojen verotukseen.

– Luulin, että keskusta kannattaa työn verotuksen keventämistä. Näköjään olin väärässä. Saarikko pelaa täsmälleen samoilla argumenteilla kuin (Sanna) Marinin SDP. Puolueita on veropolitiikassaan vaikea erottaa toisistaan. Keskusta on siirtynyt talous- ja veropolitiikassa selvästi vasemmalle. Saarikko rakentaa pohjaa vasemmistohallituksen jatkolle, Marttinen sanoo tiedotteessa.

Marttinen huomauttaa, että Saarikko ilmoitti keskuskauppakamarin suuressa veropäivässä 2021 pitämässään puheessa kannattavansa työn verotuksen keventämistä kahdella prosenttiyksiköllä. Kevennys olisi ollut mittaluokaltaan kolminkertainen kokoomuksen vaatimaan miljardin kevennykseen nähden.

Marttisen mukaan julkisen talouden mittava rakenteellinen alijäämä oli jo Saarikon puhuessa tiedossa.

– Vielä viime syksyn budjettiriihen alla Saarikko puhui mahdollisuudesta keventää työn verotusta. Nyt tämä puhe on loppunut. Se on harmi ahkeran työssä käyvän suomalaisen ja eläkkeensä ansainneen seniorikansalaisen kannalta. Kokoomus on jäänyt yksin puolustamaan veronmaksajan etua, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan Saarikko on väärässä väittäessään, että kokoomus leikkaisi palveluista veronkevennysten rahoittamiseksi. Marttinen huomauttaa, että samaan aikaan Saarikko väittää veronkevennysten heikentävän julkista taloutta.

Marttisen mukaan kumpikaan syytös ei pidä paikkaansa.

– Keskusta on ollut höveli rahan jakaja, mutta säästeliäs totuudessa. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa veronkevennykset painotettiin työtulovähennyksen korotuksella maltillisesti pieni- ja keskituloisiin työtuloihin. Saarikko on pyytänyt eduskunnan sisäiseltä tietopalvelulta jonkin muun laskelman. Tällainen temppuilu ei ole kunniaksi vanhalle valtionhoitajapuolueelle, Marttinen sanoo.

– Kokoomus ei kevennä veroja velaksi. Työn ja eläkkeiden veronkevennykset katettaisiin kokonaan työllisyyden ja kasvun kannalta vähemmän haitallisilla veroilla. Valtiovarainministerin pitäisi ymmärtää, että jos yhtä veroa kiristetään ja toista kevennetään yhtä paljon, ei velanottotarve muutu, Marttinen sanoo.

