Keskusta ei ole mukana välikysymyksessä – tässä syy

Ryhmäjohtajan mukaan keinot taklata köyhyyttä eroavat.
Keskustan kansanedustajat Petri Honkonen (vas.) ja Antti Kurvinen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 7. huhtikuuta 2026., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Keskustan kansanedustajat Petri Honkonen (vas.) ja Antti Kurvinen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 7. huhtikuuta 2026., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Keskusta ei lähtenyt mukaan vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n tänään keskiviikkona jättämään välikysymykseen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta, vaikka puolue on aiemmissa välikysymyksissään korostanut, miten sen mielestä hallitus on epäonnistunut talous- ja työllisyyspolitiikassaan.

Ryhmäjohtaja Antti Kurvinen (kesk.) viestittää Verkkouutisille, että keskusta pitää ”karmeana” lapsiperheköyhyyden tilannetta eikä hallitus ole puolueen mielestä tehnyt riittävästi köyhyyden ehkäisemiseksi, ja pahentanut tilannetta.

– Kuitenkin näkemyksemme tilanteen ratkaisemisesta ja keinoista eroaa paljon vasemmistopuolueiden keinoista. Katsomme köyhyyden vähentämisessä tärkeimmäksi talouskasvun vahvistamisen ja työllisyyden parantamisen. Tässä erityisesti korostamme pienyrittäjyyden mahdollisuuksia ja kasvun luontia veropolitiikalla, Kurvinen vastaa tekstiviestillä.

Vasemmistoliitto ilmoitti viime viikolla jättävänsä välikysymyksen vihreiden tuella. Pian mukaan liittyi myös SDP, joka korosti haluavansa olla mukana välikysymyksen valmistelussa.

