Keskusta ei ole mukana välikysymyksessä – tässä syy

Keskusta ei lähtenyt mukaan vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n tänään keskiviikkona jättämään välikysymykseen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta, vaikka puolue on aiemmissa välikysymyksissään korostanut, miten sen mielestä hallitus on epäonnistunut talous- ja työllisyyspolitiikassaan.

Ryhmäjohtaja Antti Kurvinen (kesk.) viestittää Verkkouutisille, että keskusta pitää ”karmeana” lapsiperheköyhyyden tilannetta eikä hallitus ole puolueen mielestä tehnyt riittävästi köyhyyden ehkäisemiseksi, ja pahentanut tilannetta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kuitenkin näkemyksemme tilanteen ratkaisemisesta ja keinoista eroaa paljon vasemmistopuolueiden keinoista. Katsomme köyhyyden vähentämisessä tärkeimmäksi talouskasvun vahvistamisen ja työllisyyden parantamisen. Tässä erityisesti korostamme pienyrittäjyyden mahdollisuuksia ja kasvun luontia veropolitiikalla, Kurvinen vastaa tekstiviestillä.

Vasemmistoliitto ilmoitti viime viikolla jättävänsä välikysymyksen vihreiden tuella. Pian mukaan liittyi myös SDP, joka korosti haluavansa olla mukana välikysymyksen valmistelussa.