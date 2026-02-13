Keskuskauppakamari: Euroopan vähennettävä digiriippuvuutta Yhdysvalloista

Keskuskauppakamarin mukaan Euroopan nykyinen geopoliittinen tilanne tarjoaa historiallisen mahdollisuuden vahvistaa omaa digitaalista kilpailukykyään.

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan tavoitteena ei ole irtaantua yhdysvaltalaisista palveluista, vaan vähentää niiden käyttöä maltillisesti ja strategisesti. Jo pieni muutos vahvistaisi Euroopan digitaalista kasvua ja huoltovarmuutta.

– Maailma on muuttunut. Eurooppalaisten päättäjien, myös täällä Suomessa, tulisi suunnata digitalisaation ja puhtaan siirtymän kasvua entistä enemmän eurooppalaisiin ratkaisuihin. Kyse ei ole täydellisestä irtiotosta, vaan realistisesta ja hallitusta suunnanmuutoksesta. Selvitys tästä tulisi aloittaa Eurooppa-tasolla viipymättä, Romakkaniemi sanoo tiedotteessa.

Keskuskauppakamari korostaa, että kriittistä dataa ja palveluita tulisi siirtää eurooppalaisille toimijoille aina kun se on tarkoituksenmukaista ja teknisesti mahdollista.

– Julkinen sektori voisi toimia suunnannäyttäjänä kaikkialla Euroopassa. Ei ole realistista ajatella, että yhdysvaltalaisista palveluista voitaisiin kokonaan luopua – sitä ennen pitäisi syntyä eurooppalaisia vaihtoehtoja. Mutta on täysin mahdollista, että Eurooppa vähentää niiden käyttöä pienin askelin niillä osa-alueilla, joilla se on järkevää, Romakkaniemi sanoo.

Yhdysvaltalaiset teknologiajätit raportoivat tällä hetkellä viime vuoden kovista tuloksistaan. Niiden kasvun on ollut vahvaa kaikilla liiketoiminta-alueilla ja yhtiön tulosmarginaalit nousivat merkittävästi.

– Nämä ovat hienoja yhtiöitä ja niiden laadukkaita tuotteita käytetään varmasti jatkossakin laajalti. Mutta pysähdytään ajattelemaan: mitä tapahtuisi Euroopan taloudelle ja teknologiakehitykselle, jos digipalveluiden tulevasta kasvusta edes kymmenen prosenttia kohdistuisi amerikkalaisten sijaan eurooppalaisiin yrityksiin? Romakkaniemi kysyy.

Kansainvälinen politiikka ja muuttuvat kauppasuhteet korostavat tarvetta monipuoliselle digitaaliselle ekosysteemille.

– Viimeaikaiset tapahtumat ovat tehneet selväksi, ettei Eurooppa voi rakentaa huoltovarmuuttaan yhden toimittajamaan varaan. Riskiä on hajautettava ja ennen kaikkea eurooppalaisten palveluiden osuutta kasvatettava hallitusti. Samalla rahoitusta tulisi suunnata uusien eurooppalaisten digipalveluiden kehittämiseen, Romakkaniemi toteaa.