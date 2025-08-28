Kesän hukkumiset johtivat toimiin, koulujen uimaopetukseen luvassa muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee käynnistämään selvitystyön perusopetuksen liikuntatunneilla toteutettavan uimaopetuksen vahvistamiseksi.

Selvitystyön valmistelemiseksi opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) järjesti torstaina pyöreän pöydän keskustelun lasten ja nuorten uimaopetuksen nykytilasta ja siitä, millaisia toimenpiteitä tarvittaisiin uimataidon parantamiseksi.

Selvitystyön taustalla ovat kesällä tapahtuneet lasten ja nuorten hukkumiset ja vaaratilanteet vesillä.

– Me tiedämme, että lasten ja nuorten uimataidot ovat heikentyneet. Syyt tähän ovat varmasti moninaiset, ja tämän keskustelun ja selvitystyön tarkoituksena on paneutua juurisyihin ja pohtia toimia, joiden avulla voisimme tätä huolestuttavaa kehityssuuntaa oikaista, Adlercreutz totesi ministeriön tiedotteessa.

Uimataitoa koskevan selvitystyön tulokset julkaistaan talvella 2026. Selvityksen pohjalta laaditaan tarkempi toimenpidesuunnitelma uimataidon vahvistamiseksi perusopetuksen aikana.

Uimaopetuksen parantamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö avaa syksyllä noin 3,5 miljoonan euron valtionavustushaun opetuksen järjestäjille uimataidon opetuksen kehittämiseksi perusopetuksessa.

– On ensiarvoisen tärkeää, että opetuksen järjestäjät ja koulut voivat entisestään kehittää käytäntöjään opetussuunnitelman perusteiden mukaisten uimataitoa koskevien tavoitteiden turvaamiseksi, Adlercreutz muistuttaa.

Opetushallitus on vuonna 2014 antamassaan määräyksessä valtakunnallisiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi määritellyt liikunnan oppiaineessa vuosiluokittaiset tavoitteet. Uimataidon opetus sisältyy perusopetuksen tavoitteisiin.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on vuonna 2022 toteuttanut yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Opetushallituksen kanssa selvityksen kuudesluokkalaisten ja esiopetusikäisten uimataidosta.