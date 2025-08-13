Verkkouutiset

Lapsi sateisena päivänä Linnanmäellä Helsingissä 10. elokuuta 2025. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kesämyrsky iskee Suomeen, yksi seutu on pahimmassa vaarassa

  • Julkaistu 13.08.2025 | 17:05
  • Päivitetty 13.08.2025 | 17:05
  • Sää
Taajamatulvat ja tuulivahingot ovat mahdollisia.
Helteet palaavat suureen osaan Suomea torstaina, sääpalvelu Foreca kertoo.

Lämpimistä keleistä kannattaa nauttia, sillä torstain jälkeen perjantaina Suomeen on saapumassa kesämyräkkä, jonka myötä laajaan osaan maata tulee runsaita sateita, ukkosia ja tuulenpuuskia.

– Lännestä lähestyy Suomea loppuviikolla voimakas matalapaine, jonka yhteydessä vähintään myrskypuuskat ovat mahdollisia. Lyhyessä ajassa voi tulla paikoin runsaasti vettä. Taajamatulvat ja pienet tuulivahingot ovat mahdollisia, toteaa Forecan meteorologi Sara Salonen blogissa.

Sateet jatkuvat myös lauantain osassa maata. Paikoitellen sadekertymät voivat nousta korkeiksi.

– Etenkin Luoteis-Lapissa ja länsirannikolla voi tulla kahdessa vuorokaudessa reippaita sadekertymiä, 10–50 millimetriä. Muuten sadekertymät ovat yleisesti 10–30 millimetriä. Sademäärissä on kuitenkin paljon paikallista vaihtelua, joten paikoin sademäärä voi jäädä pienemmäksikin, Sara Salonen toteaa.

Rankkojen sateiden lisäksi viikonloppua vietetään paikoin tuulisessa säässä. Kovimmat tuulet osuvat Salosen ennusteen mukaan näillä näkymin lauantaina. Puuskainen tuuli tuntuu sisämaassa etenkin lännessä ja etelässä.

– Ennusteet ovat vielä vaihdelleet matalapaineen sijainnin osalta, joten se vaikuttaa siihen, mihin voimakkaimmat tuulet lopulta osuvat. Keskiviikkona tehdyn ennusteen mukaan suurin mahdollisuus myrskypuuskille on länsirannikolla, mahdollisesti keskituulikin voi käydä lähellä myrskyrajaa. Tämän hetken ennusteen mukaan kovimmat tuulet osuisivat lauantai-iltaan, Salonen kertoo.

Tämän hetken ennusteen mukaan kesämyräkkä hellittää sunnuntain aikana. Hajanaisia sateita voi kuitenkin olla vielä liikkeellä.

