Kesäkukat voivat kuihtua päivässä: vältä nämä yleiset hoitovirheet

Kesäkukat ovat yksivuotisia koristekasveja, jotka viihtyvät ulkona ruukuissa ja amppeleissa. Niitä voi kasvattaa niin kerrostalon parvekkeella kuin omakotitalon terassillakin ja ne voi napata vaikka mukaan mökille loman ajaksi. Oikealla hoidolla kesäkukat kukkivat tauotta keväästä syksyyn.

− Tänä keväänä viileä sää on viivyttänyt kesäkukkien istutusta, mutta onneksi lämpenevää on luvassa. Orvokki ei pelästy edes pakkasta, mutta viileitä öitä sietävät myös esimerkiksi marketta, neilikka ja pelargoni. Jos luvassa on pakkasyö, ruukut nostetaan sisälle. Lasitetuilla parvekkeilla ja -terasseilla on suojaista ja kesäkukkakausi alkaa aikaisemmin, Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula opastaa tiedotteessa.

Suurin osa kesäkukista viihtyy auringossa tai paikassa, johon paistaa edes osan päivää aurinko. Täydessä varjossa monien lajien kukinta jää heikoksi.

− Kyllä varjoonkin löytyy kukkijoita, vaikka niitä onkin selvästi vähemmän kuin auringossa viihtyviä. Esimerkiksi ahkeraliisa, begonia, lumihiutale ja verenpisara kukkivat vähäisemmässäkin valossa. Myös erilaiset heinät, kesäsypressi, lehtibegonia ja muratti kasvattavat kauniin lehdistön varjon istutuksissa, Kerttula vinkkaa.

Kuuma eteläparveke tai muuten paahteinen kasvupaikka on myös haastava. Auringossa kukat tarvitsevat runsaasti kastelua.

− Paahteisella parvekkeella kukka voi kuolla päivässä, jos siltä loppuu vesi. Siksi kannattaa suosia altakasteluruukkuja ja -altaita, joissa vettä on varastossa useamman päivän tarpeeseen. Myös multa, joka sisältää biohiiltä, helpottaa kastelua, koska kastelun jälkeen biohiili imee itseensä vettä ja luovuttaa sitä kasville mullan kuivuessa, Kerttula kertoo.

Satunnaisesta mullan kuivumisesta toipuvat varmimmin amppeliolkikukka ja samettikukka. Kesäkukat, joilla on nukka- tai vahapintaiset lehdet, haihduttavat vähemmän vettä ja ne pärjäävät paremmin täydessä auringossa tai lasitetun parvekkeen lämmössä. Tällaisia kasveja ovat esimerkiksi hopeakäpälä, portulakka ja timanttikukka.

Oikean kasvivalinnan ja säännöllisen kastelun lisäksi kesäkukkien kukoistuksen takaa riittävä lannoitus. Ilman lannoitusta kesäkukkien kasvu pysähtyy ja kukinta hiipuu. Huonokuntoiset kasvit ovat alttiita myös tuholaisten hyökkäyksille.

− Helpoin tapa huolehtia kesäkukkien lannoittamisesta on istutuksen yhteydessä tehtävä varastolannoitus. Varastolannoitteesta riittää ravinteita koko kesän kasvulle eikä lannoitusta tarvitse sen koommin muistella, Biolanin Kerttula vinkkaa.

Istutettujen taimien väliin tehdään multaan kolo, johon lannoite annostellaan pakkauksen ohjeen mukaan. Varastolannoitukseen soveltuvat vain hidasliukoiset orgaaniset lannoitteet, kuten kanankakkarakeet. Juuret kasvavat vähitellen kiinni lannoiteosioon ja hakevat sieltä ravinteita tarpeensa mukaan. Jos multaan ei laiteta varastolannoitusta, kesäkukkia lannoitetaan kasteluveteen lisättävillä lannoitteilla koko kesän ajan.