Kesäinen lämpö voi vielä palata

Loppukesän ennusteissa ei näy helteitä, mutta kesäisiin lämpötiloihin voidaan vielä päästä, kertoo Ilmatieteen laitos.
Lämpötilat ovat viime päivinä laskeneet noin viidentoista asteen tuntumaan suuressa osassa maata. Vaikka helteet näyttävät epätodennäköisiltä, on paluu kesäisiin lämpötiloihin edelleen mahdollista, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle arvioi.
– Jos matalapaine lopulta hellittää, sää lämpenee hyvinkin todennäköisesti kesäisiin lukemiin.
Korkeapaineen ja lämpimien säiden paluuseen vaikuttaa Atlantilla liikkuva hirmumyrsky Erin, joka on parhaillaan Yhdysvaltain itäpuolella matkalla kohti Eurooppaa.
– Hurrikaanina se ei koskaan saavuta Eurooppaa, vaan se muuntuu matkallaan tavanomaiseksi matalapaineeksi. Silti kyseessä on voimakas, lämmintä ilmaa pumppaava säähäiriö, joka pyrkii nostamaan ilmanpainetta edellään eli vahvistaa sitä korkeapainetta, joka voisi tuoda meille kesäistä säätä takaisin.
Saarikallen mukaan Erin-hirmumyrskyn reitti on vaihdellut. Ennusteiden epävarmuudet vaikeuttavat ilmanpaine-ennusteiden tekemistä ja sitä kautta lämpötilat vaihtelevat eri ennusteissa paljon.
– Tämänhetkisissä ennusteissa korkeapaine näyttäisi selkeimmin vahvistuvan Norjanmeren tienoille, jolloin Suomi jäisi edelleen idän kolean mutta heikkenevän matalapaineen ja Norjanmeren korkeapaineen väliselle rajamaalle.
Jos Erin pysähtyy Pohjois-Atlantille, voi laaja matalapaineen alue jäädä Saarikallen mukaan Länsi-Euroopan ylle.
– Tällöin erittäin lämpimät ilmamassat väistyvät sieltä ja nousevat Baltiaan, mutta sinne ne myös jäänevät. Meille tästä voi kehkeytyä lämpöaallon etureunassa voimakas uusi matalapaine tai jopa myrsky elokuun lopulla.