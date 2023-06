Kesä ja lomakausi saa asuntovarkaat liikkeelle

Vaikka asuntomurtojen määrä on laskenut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, tapahtuu murtoja siitä huolimatta etenkin kesäkuukausina useita satoja. Koti kannattaa lukita, vaikka se olisi tyhjillään vain lyhyenkin aikaa.

Viime vuonna poliisille ilmoitettiin lähes 1 400 törkeää asuntomurtoa tai sen yritystä. Ennätysalhaisen luvun taustalla on koronavuosien vähentynyt liikkuminen, mutta murtojen määrä oli laskussa jo ennen pandemiaa.

Jos määrään lasketaan mukaan myös muut asuntoihin tehdyt murrot ja niiden yritykset, eli esimerkiksi kellaritiloihin tai ulkovarastoon, on määrä suunnilleen kaksinkertainen.

‒ Murtojen määrän vähenemiseen on vaikuttanut muun muassa se, että ihmiset ovat entistä valveutuneempia varkaiden varalta ja suojaavat kotiaan huolellisemmin. Lisäksi etätyön lisääntymisen myötä kodit ovat olleet vähemmän tyhjillään, sanoo Fennian ajoneuvo- ja omaisuusvakuutuspalveluista vastaava johtaja Mikko Pöyhönen.

Myös asuntomurtojen onnistunut selvittäminen on vähentänyt niiden määrää, sillä monien asuntomurtojen taustalla saattaa olla samoja tekijöitä.

Murroissa on nähtävissä vuosittain selkeä piikki kesäkuukausina. Tilastojen perusteella suurin todennäköisyys joutua asuntomurron kohteeksi on etenkin heinäkuussa ja elokuussa. Siksi kesälomakaudella kodin turvallisuudesta on erityisen tärkeää huolehtia, oli sitten käymässä läheisellä jäätelökioskilla tai pidemmällä kesälomareissulla.

‒ Suomalaiset ovat usein perusluonteeltaan luottavaisia ja siksi monella voi jäädä ovi tai ikkuna kesällä auki, kun käy esimerkiksi jäätelökioskilla tai lenkillä. Varkaat käyttävät tätä

Asuntomurtoihin voi varautua

Ovien ja ikkunoiden pitäminen lukittuna on yksinkertainen, mutta tehokas keino murtovarkaita vastaan. Ovet kannattaa pitää lukittuna myös silloin, kun on poissa vain lyhyen aikaa esimerkiksi kaupassa tai ulkoilemassa. Vara-avainta ei tule säilyttää pihapiirissä, vaan se kannattaa antaa esimerkiksi luotettavalle naapurille säilytykseen.

‒ Monet saattavat laiminlyödä murtoihin varautumisen ajattelemalla, ettei meille ole ennenkään murtauduttu. Vaikka asuntomurron kohteeksi joutuminen on tilastojen valossa epätodennäköistä, tapahtuessaan se voi vaikuttaa ihmisen turvallisuudentunteeseen pitkäksi aikaa taloudellisten vahinkojen lisäksi, muistuttaa Pöyhönen.

Asuntomurtoihin voi varautua monin tavoin ja siten helpottaa huolta lomareissulle lähtiessä. Usein varkaat tarkkailevat asumisen merkkejä potentiaalisesta kohteesta ennen murtoa. Kun kotoa ollaan poissa pidempiä aikoja, on koti hyvä pitää mahdollisimman asutun näköisenä. Esimerkiksi luotettava naapuri voi auttaa tässä vaikkapa tyhjentämällä postilaatikon ja haravoimalla pihan välillä.

Hälytysjärjestelmä on myös hyvä tapa suojautua asuntomurroilta. Hälytysjärjestelmästä kertovan tarran on tärkeää olla selkeästi näkyvillä, jotta murtovarkaat eivät edes harkitse asunnon ottamista kohteeksi.

– Varkaat harvemmin valitsevat sellaista kohdetta, jossa on hälytyskeskukseen yhteydessä oleva järjestelmä. Hälytysjärjestelmä sisältää usein tunnistimet palojen ja vuotojen osalta, joten se lisää niiltäkin osin mielessä kodin turvallisuutta, Pöyhönen kertoo.

Joskus murtovarkaat onnistuvat murrossa huolellisesta varautumisesta huolimatta. Finanssialan julkaiseman kotien murtosuojausohjeen mukaan pankkikorttien, pankkitunnusten ja erilaisten henkilötunnusten säilyttämisessä tulisi olla huolellinen. Esimerkiksi murtotestattu säilytyskaappi voi olla hyvä hankinta etenkin siinä tapauksessa, ettei kaikissa ovissa ole varmuuslukkoja.

Tärkeää on myös se, etteivät arvoesineet ole heti nähtävissä ikkunoista. Tämä voi houkuttaa varkaita, jotka haluavat ennen murtoa varmistua siitä, että asunnossa on anastettavaa omaisuutta.

‒ Kannattaa ottaa arvotavaroista ja asunnosta valokuvat. Mikäli varkaus varautumisesta huolimatta sattuu kohdalle, voi valokuvat liittää rikosilmoitukseen ja vakuutusilmoitukseen. Arvotavaroiden listaaminen ja kuvaaminen on hyvä keino myös siksi, että kuvien avulla on helpompi tarkistaa, mitä puuttuu. Kuvien avulla on todennäköisempää saada tavaroita takaisin, kun ne on helppoa todistaa omaksi, Pöyhönen sanoo.