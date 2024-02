Kenraalin synkkä ennuste: Tämä maa on Vladimir Putinin seuraava kohde

Romanian puolustusvoimien komentaja, kenraali Gheorghiță Vlad varoittaa verkkosivusto Radio Free Europen romaniankielisessä versiossa Kremlin tulevista suunnitelmista.

Nato-maan kenraalin mukaan Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei pysähdy Ukrainaan.

– Jos hän voittaa Ukrainassa, (seuraava) pääkohde on Moldova. Tulemme todistamaan jännitteitä Länsi-Balkanilla, hän ennustaa.

– Olen enemmän kuin vakuuttunut siitä, että presidentti Putinin politiikka kärjistyy lähitulevaisuudessa.

Kenraalin mukaan Venäjästä on tullut ongelma nykyisellä maailmanjärjestykselle ja demokratialle.

– Itse asiassa se on Venäjän sota demokraattisen maailman kanssa. Se ei ole sotaa Ukrainan kanssa, hän toteaa.

– Kyllä, Romanian väestön, kuten koko Euroopan unionin ja Euroopan väestön, on oltava huolissaan, ja meidän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin valmistautuaksemme.

Lännessä on esitetty viime aikoina samanlaisia arvioita Venäjän sunnitelmista. Britannian maavoimien komentaja, kenraali Patricks Sanders on kehottanut viranomaisia ”mobilisoimaan kansakunnan” ja valmistautumaan mahdolliseen sotaan Venäjän kanssa. Saksan puolustusministeri Boris Pistorius on lisäksi sanonut, että Venäjän hyökkäys puolustusliitto Natoa vastaan on mahdollistan viiden-kahdeksan vuoden kuluttua. Myös hollantilainen amiraali Rob Bauer on todennut, että puolustusliitolla on edessään ”vaarallisin maailma vuosikymmeniin”.

Venäjä on Politicon mukaan vähätellyt lännessä esitettyjä arvioita. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on kutsunut lausuntoja ”absurdeiksi”