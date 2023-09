Kenraalin mukaan Ukraina on saavuttanut läpimurron Verbovessa

Ukrainan vastahyökkäystä eteläisellä rintamalla johtava prikaatinkenraali Oleksandr Tarnavskyi sanoo CNN:lle, että hänen joukkonsa ovat tehneet läpimurron Verbovessa ja ennustaa vielä suuremman läpimurron saavuttamista.

– Vasemmalla laidalla (Verboven lähellä) meillä on läpimurto ja jatkamme etenemistä. (Läpimurto) ei tullut niin nopeasti kuin odotettiin, ei kuten toista maailmansotaa koskevissa elokuvissa, hän muotoili.

– Tärkeintä on, että ei menetä tätä aloitetta (joka meillä on).

Kenraalin kertoma on Ukrainan viimeisin osoitus siitä, että etelärintamalla ollaan tunkeutumassa eteenpäin. Ukraina on sanonut viime viikkoina tunkeutuneensa Venäjän linnoitusten ensimmäiselle linjalle Zaporižžjan alueella, mikä on merkki siitä, että Kiova on vyöryttänyt joukkojaan lähemmäksi Moskovan linnoitetusverkostoa eteläisellä rintamalla.

Venäläisten miehitettämän Zaporižžjan virkamiehet ovat kuitenkin antaneet toisenlaisen kuvan taisteluista.

CNN sanoo, ettei se pysty vahvistamaan kummankaan osapuolen väitteitä. Uutiskanava toteaa, että käytettävissä olevien videoiden avoimen lähdekoodin analyysi viittaa kuitenkin siihen, että jotkut ukrainalaiset yksiköt ovat ylittäneet tärkeän Venäjän puolustuslinjan lähellä Verboven kylää.

Syyskuun alussa Ukrainan joukot ilmoittivat valloittaneensa Robotynen kylän ja etenevänsä itään kohti Novoprokopivkan kylää. Verbove sijaitsee muutaman kilometrin päässä Robotynesta itään.

Tarnavskyi kertoi CNN:lle uskovansa, että vastahyökkäyksen suuri läpimurto olisi, jos Ukraina pystyisi valtaamaan Tokmakin, Venäjän strategisen keskuksen, joka on sen ensimmäinen tärkeä kohde taistelussa etelässä.

– Minä uskon, että kyllä (suuri läpimurto tulee). Arvelen, että se tapahtuu Tokmakin jälkeen. Tällä hetkellä (venäläiset) luottavat puolustuslinjansa syvyyteen, hän sanoi.