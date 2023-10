Kenraalin mukaan luisu on alkanut – Venäjän heikkous puhuttaa

Intian asevoimien esikuntapäällikkö, kenraali Anil Chauhan uskoo Venäjän geopoliittisen merkityksen olevan laskussa, vaikka kyseessä on ydinasevalta.

Anil Chauhanin mukaan maan heikkoudesta saatiin selvä merkki kesäkuussa, jolloin Wagner-palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin marssitti joukkonsa Rostoviin ja otti haltuunsa useita sotilaskohteita.

– Wagner-kapina osoittaa sisäisen heikkouden ja kertoo siitä, mitä Venäjän suhteen voi olla tiedossa jatkossakin, kenraali sanoi ANI-median mukaan.

Hän arvioi maailman geopoliittisen järjestyksen olevan tällä hetkellä murrostilassa. Muutoksen lopputulosta on vielä vaikea arvioida.

Kiinan ulkopolitiikka tulee Anil Chauhanin mukaan muuttumaan jatkossa entistäkin aggressiivisemmaksi.

– Tässä tilanteessa venäläisten ja kiinalaisten intressit tulevat lähentymään. Pohjois-Korea, Iran ja tietyt muut valtiot voivat liittyä tähän leiriin, Chauhan totesi.

King’s College London -yliopiston tutkija Shashank Joshi on nostanut esiin Intian asevoimien ylimpään johtoon kuuluvan kenraalin puheenvuoron. Hän pitää sitä poikkeuksellisen suorapuheisena ja mielenkiintoisena, vaikka Chauhan ei määrittele maan ulkopoliittista linjaa. Tutkija huomauttaa, että kansainvälisessä politiikassa vaikutelmat ja mielikuvat voivat olla jo itsessään merkittävää vallankäyttöä.

Indian generals don’t make national policy, but interesting and unusual to see such a candid assessment of Russian power from the country’s top military officer, given that perception can be power in international politics. “The geopolitical importance of Russia will go down…” https://t.co/NL7sTit3Po

— Shashank Joshi (@shashj) October 16, 2023