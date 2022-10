Kenraali varoittaa: Meidän pitää olla huolissamme Venäjän ydinaseuhkailusta

Ukrainalaisen kenraalin Oleksandr Syrskyn mukaan maailman pitäisi olla huolissaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin uhkauksesta käyttää ydinaseita.

– Olemme ja meidän pitäisi olla huolissaan, Syrsky sanoo ABC Newsille.

Hän kuitenkin luottaa siihen, että Ukraina voittaa taistelun Venäjää vastaan ​​sodan haasteista huolimatta.

– Tietenkin uskon, että me voitamme. Koska ennen kaikkea voitamme psykologisen taistelun. Meillä on menestystä taistelukentällä, mutta sota on vaikea, hän sanoo.

Ukrainan asevoimien komentaja Syrsky voitti keväällä Kiovan taistelun. Hän johti joukkoja myös syyskuussa, kun Ukraina onnistui vapauttamaan suuria alueita Harkovan suunnalla.

– Toisen maailmansodan jälkeen ei ole ollut tämän mittakaavan sotia Euroopassa tai muualla maailmassa. Ja ymmärrämme, että tässä sodassa on kyse kansamme ja valtiomme selviytymisestä, ja siksi meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin voittaa.

