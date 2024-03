Ukrainan hylkääminen olisi kenraalin mukaan kuolinisku maailmanjärjestykselle

Viime syksynä Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajan tehtävästä eläkkeelle jäänyt kenraali Mark Milley kehottaa Financial Timesin haastattelussa Yhdysvaltoja jatkamaan Ukrainan tukemista. Ukrainan hylkääminen merkitsisi kenraalin mukaan ”kuoliniskua” sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle.

Milley toimi puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajana, eli käytännössä asevoimien komentajana, vuosina 2019-2023. FT:n laajassa haastattelussa yliopisto-opettajaksi ja elinkeinoelämän konsultiksi siirtynyt Milley kommentoi maailman tämänhetkisiä konfliktipesäkkeitä, kuten Ukrainaa, Taiwania ja Gazaa. Yhdysvalloissa etenkin Ukraina-avun jatkuminen on yhä epävarmaa, sillä etenkin edustajainhuoneen republikaanien parissa senaatin helmikuussa hyväksymää suurta ulkomaanapupakettia vastustetaan laajasti.

Milley kuvailee Ukrainan ja Venäjän ajautuneen sodassa pattitilanteeseen, ja Ukrainan menestyksen kannalta lännen jatkuva tuki onkin nyt äärimmäisen tärkeää. Jos tuen saaminen viivästyy, saavuttaa Venäjä vähitellen sodassa strategisen yliotteen, kenraali pelkää.

– Se olisi traagista, sillä siinä vaiheessa ukrainalaiset eivät enää pystyy menestyksekkäästi puolustamaan itseään.

Vuosikymmeniä kestäneen uran maansa asevoimissa tehnyt Milley arvioi yhdysvaltalaisten kärsivän Afganistanin ja Irakien sotien jälkeen nyt sotaväsymyksestä.

– He ovat kyllästyneet sotiin ja ikuisuussotiin.

Yhdysvallat on viime vuosina pyrkinyt siirtämään turvallisuuspolitiikkansa painopistettä Aasiaan, missä Kiinan varustautuminen ja retoriikka on herättänyt huolta. Paras keino ennaltaehkäistä suurvaltakonfliktin syttyminen on vahvojen asevoimien muodostama pelote, sanoo Milley. Pelote on toistaiseksi toiminut esimerkiksi Taiwanin kohdalla, hän toteaa. Kiina on nyt rationaalinen toimija, mutta tilanne voi vielä muuttua, kenraali kuitenkin varoittaa.