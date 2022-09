Kenraali povaa katastrofeja Venäjälle – ”sotilaiden koulutus on kauheaa”

Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätös käynnistää osittainen liikekannallepano ihmetyttää Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entistä komentajaa, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertlingia.

– Se oli järkytys, koska minä tiedän, kuinka venäläisiä sotilaita koulutetaan peruskoulutuskaudella ja myöhemmin yksiköissään, Hertling toteaa Twitterissä.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun mukaan aseisiin kutsutaan 300 000 Venäjän asevoimien reserviläistä.

Hertlingin mukaan ongelmana on se, että Venäjän armeija on huonosti johdettu ja koulutettu. Tämä ongelma vaikuttaa koko varusmiespalveluksen ajan peruskoulutuksesta yksikkökoulutukseen.

– 300 000 reserviläisen mobilisointi on erittäin vaikeaa sen jälkeen, kun asevoimien vakinaisessa palveluksessa olevat ehtyneet joukot, sekalaiset separatistijoukot ja palkka-armeija Wagnerin palkkasoturit ovat epäonnistuneet (operaatioiden toteuttamisessa).

– Huonosti motivoituneiden keltanokkien lähettäminen Ukrainan murjotuille rintamille merkitsee lisää katastrofeja Venäjälle. Tämä on merkki Venäjän heikkoudesta.

Hertling kertoo aikoinaan käyneensä Venäjällä seuraamassa sotilaskoulutusta. Suurin osa varusmiehistä saa vain lyhyen ja puutteellisen peruskoulutuksen. Tämän jälkeen varusmiehiä koulutetaan sotilasyksiköissä.

– Kahden vierailuni aikana Venäjällä näin perus- ja yksikkötason koulutusta. Se oli kauheaa.

Hänen mukaansa jalkaväkiaseisiin ja ensiapuun liittyvä koulutus on huonoa ja alkeellista. Myös resurssien säästämiseen tähtäävä simulointikoulutus on vähäistä ja upseerien koulutus heikkoa.

– Ennen kaikkea koulutustehtävissä olevien aliupseerien johtaminen on kauheaa.

Hertling korostaa, että venäläisten sotilasyksiköiden resursoinnilla on suuri merkitys varusmiesten koulutuksessa.

– Eräs Moskovan lähellä oleva panssarivaunu yksikkö, jossa vierailin, kertoi minulle ylpeästi, että heidän panssarivaunumiehistönsä ampuvat yhden vuoden aikana yhden kranaatin (amerikkalaiset yksiköt käyttävät aikaa tuntikaupalla simulaattoreissa, ja miehistöt ampuvat kymmeniä oikeita kranaatteja vuodessa).

Putin's announced mobilization of 300,000 "reservists" was jaw-dropping to me this morning, but not for the reason some might suspect.

Why? Because know how Russian soldiers are trained, in basic training & in their units.

A brief 🧵 on some fun facts. 1/

