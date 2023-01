Kenraali moittii aseavun rajoituksia: Miksi annamme Venäjän ampua suojasta?

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entisen komentajan, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodgesin mukaan lännen pitäisi tarjota Ukrainalle pitkän kantaman asejärjestelmiä, kuten ATACMS-taktisia ohjusjärjestelmiä ja F16-hävittäjiä.

– Miksi annamme Venäjän ampua suojasta? Kun emme tarjoa ATACMS-, F16- ja muita pitkän kantaman asejärjestelmiä Ukrainalle, olemme itse asiassa antaneet turvapaikan Venäjälle, joka voi tappaa viattomia siviilejä Ukrainassa ilman pelkoa seurauksista. Puolustamatonta politiikkaa, Hodges toteaa Twitterissä.

Ukraina on toistuvasti pyytänyt länneltä pitkän kantaman asejärjestelmiä, joiden avulla se voisi iskeä miehittäjän selustaan. Venäjä teki torstaina laajan ohjushyökkäyksen eri puolille Ukrainaa ja sen kaupunkeihin.

Torstain ohjusisku oli yksi suurimmista tähän mennessä sodassa. Ukrainan mukaan maahan ammuttiin yli 120 ohjusta. Venäjä käytti iskuissa muun muassa lyhyen kantaman Iskander-ohjuksia, jotka oli ammuttu miehitetyiltä alueilta.

Why do we allow Russia to fire from sanctuary? By not providing ATACMS, F16's and other long-range strike capabilities to UKR, we have in effect granted sanctuary to Russia which is able to kill innocent civilians in Ukraine without fear of consequences. Undefendable policy.

