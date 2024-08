Kenraali listaa Ukrainan kolme vaihtoehtoa Kurskissa

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan pohtii X-palvelussa Ukrainan asevoimien Kurskin-operaation vaihtoehtoja.

Ukrainan joukot etenivät viime viikon tiistaina rajan yli Venäjän Kurskin alueelle. Venäläiset ovat hitaasti mutta varmasti lähettäneet alueelle vahvistuksia työntääkseen ukrainalaiset pois. Ryan katsoo, että enemmin tai myöhemmin Ukrainan operaation kantokyvyn rajat tulevat vastaan.

Hänen mukaansa Ukrainan operaatio suunniteltiin normaaliin tapaan monivaiheiskesi operaatioksi, jota varten kerättiin tiedustelutietoa, valmisteltiin joukkoja, tehtiin harhautuksia, pidettiin kiinni operatiivisesta turvallisuudesta ja suunniteltiin logistiset yhetydet.

Operaation varsinaiset vaiheet koostuvat puolustuslinjoihin tunkeutumisesta, läpimurrosta, murron hyödyntämisestä ja asemien pitämisestä.

– Ukrainalaisten ensimmäinen vaihe – tunkeutuminen ja läpimurto – on valmis. He ovat tällä hetkellä murron hyödyntämisvaiheessa. Monet operaatiot sisältävät tavallisesti myös ”hyödyntämisen rajan”, jota ohjaavat maasto, logistiikka ja vihollisen reaktio sekä operaation tavoitteet, Ryan toteaa.

Hän arvelee, että Ukrainalla on kolme strategista vaihtoehtoa saavutettuaan hyödyntämisrajan.

– Vaihtoehto 1 on se, että ukrainalaiset vahvistavat asemiaan tähän mennessä valtaamillaan alueilla ja puolustavat niitä, kunnes jonkinlaiset neuvottelut alkavat. Tämä on riskialttein vaihtoehto, koska Ukrainan joukkojen sijoittumisessa on useita pieniä rintamakiiloja, jotka jopa puolipätevä venäläinen komentaja voisi helposti katkaista ja tuhota.

– Koska tässä skenaariossa menetettäisiin suurella todennäköisyydellä paljon joukkoja, se on strategisesti ja poliittisesti ongelmallista. Ukraina voi menettää pataljoonia ja prikaateja sekä tykistöä, elektronisen sodankäynnin järjestelmiä ja ilmapuolustusta, joita sillä ei ole varaa menettää.

Ryanin mukaan toinen vaihtoehto on se, että ukrainalaiset vetäytyvät osittain valtaamiltaan alueilta sellaiseen maastoon, jota on helpompi puolustaa. Tässä on pienempi riski kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa.

– Tällä vaihtoehdolla varmistettaisiin myös se, että operaation jälkeen voitaisiin siirtää enemmän joukkoja muihin tehtäviin – olipa kyseessä sitten puolustustaistelu (Itä-Ukrainan) Donbasissa tai myöhemmät rajan yli suuntautuvat hyökkäykset Venäjälle niillä alueilla, missä siihen on mahdollisuus.

Hän toteaa, että näiden vaihtoehtojen tavoitteina olisivat Venäjän suvereniteetin uhkaaminen. Ne saattaisivat myös tarjota Ukrainalle vipuvartta, jos heidät pakotetaan neuvotteluihin lähitulevaisuudessa.

– Ukrainan kolmantena vaihtoehtona olisi vetäytyä kokonaan takaisin Venäjän ja Ukrainan väliselle kansainväliselle rajalle. Tämä antaisi Ukrainalle mahdollisuuden maksimoida Kurskin-operaation poliittiset ja strategiset hyödyt säilyttäen samalla suuren määrän kokeneita taistelujoukkoja, joita voitaisiin käyttää myöhemmissä hyökkäysoperaatioissa tänä ja ensi vuonna.

– Valitsemalla tämän vaihtoehdon ukrainalaiset viestittäisivät venäläisille, että ”voimme hyökätä ja satuttaa maatanne halutessamme, mutta meillä ei ole halua miehittää naapureitamme”.

Ryanin mielestä tämän vaihtoehdon tavoitteena olisi nöyryyttää (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia, säilyttää Ukrainan taistelujoukot ja lähettää samalla strateginen viesti Ukrainan kannattajille, että he voivat toteuttaa hyökkäyksiä.

The Ukrainian operation in Kursk is almost one week into execution. As the Russians slowly but surely redeploy forces to seal off the breach in their border and attempt to push the Ukrainians back into #Ukraine, it is worth pondering the options the Ukrainians might have once… pic.twitter.com/OvpSjzKT3h

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) August 12, 2024