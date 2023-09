Kenraali kysyy: Haluavatko johtajamme voittoa enemmän kuin Kreml?

Yhdysvaltain eläköitynyt kenraali ja Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges kirjoittaa X-viestipalvelussa sodan olevan tahdon ja logistiikan testi.

– Ukraina on molemmissa Venäjää parempi, kenraali Hodges toteaa.

Hän kirjoittaa, että Ukrainalla on sodassa aloite ja että maan pääesikunta juoksee rinkiä Venäjän pääesikunnan ympärillä.

– Onko meidänkin johtajillamme Kremliä suurempi tahto voittaa, hän kysyy.

Hodges on linkittänyt julkaisuunsa videopätkän Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR:n johtajan, kenraalimajuri Kyrylo Budanovin haastattelusta, jossa tämä toteaa, että Venäjällä ei ole enää yksinkertaista vastausta uhkaan Ukrainan iskuista.

Tällä hän viittaa Kremlin uhitteluun sodan eskaloimisesta, jos Ukraina iskee laajamittaisesti Krimille. Osassa länsimaita uhitteluun eskalaatiosta on suhtauduttu vakavasti.

Budanov toteaakin, ettei kaikki ole enää Venäjän tai muiden suurvaltojen käsissä.

– Vähän riippuu myös meistä, hän toteaa.

Ukraina on tällä viikolla iskenyt niemimaalla sijaitsevia ammusvarastoja, komentopisteitä ja ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan. Myös Sevastopolin sotilassatama on osoittautunut haavoittuvaksi. Vanhat neuvostohävittäjät ovat laukaisseet kohteisiin Britannian ja Ranskan toimittamia Storm Shadow- ja SCALP-EG-risteilyohjuksia.

Ukraine has the initiative in this war, Ukrainian General Staff running rings around the Russian General Staff. War is a test of Will and a test of Logistics. Ukraine is superior to Russia in both. Do our Leaders have superior Will to the Kremlin? https://t.co/WaqDHNxXJj

