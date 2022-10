Sevastopol saattaa olla merkittävä voitto Ukrainalle – kova isku Venäjän laivastolle

Jos tiedot lauantaiaamuna toteutetusta iskusta Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan pitävät paikkansa, on kyseessä merkittävä voitto Ukrainalle. Näin sanoo SVT:n haastattelema kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen FOI:n asiantuntija Niklas Granholm.

Venäjä on myöntänyt yhden aluksen vahingoittuneen sen Mustanmeren laivaston päätukikohtaan Sevastopolissa tehdyssä iskussa. Ukrainan on kerrottu suorittaneen iskun miehittämättömillä kamikaze-veneillä. Iskussa on mahdollisesti käytetty myös lennokkeja. Venäjä väittää torjuneensa iskun, mutta maa on myös aikaisemmin vaiennut Ukrainan aiheuttamista tappioista.

Sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen mukaan iskun kohteena olisi ollut venäläisfregatti Admiral Makarov.

Mikäli kyse todellakin on ollut Admiral Makarovista, on isku heikentänyt Venäjän Mustanmeren laivastoa, Granholm sanoo.

Hän korostaa tietojen olevan vielä epävarmoja, ja hänen olevan arvioissaan siksi varovainen.

– Sen kaltaisista aluksista voidaan ampua niin sanottuja Kalibr-ohjuksia, joita on käytetty Ukrainaa vastaan. Nyt se kyky heikkenee entisestään, Granholm sanoo Admiral Makaroviin mahdollisesti kohdistuneesta iskusta.

Kyse olisi paitsi sotilaallisesta, myös psykologisesta voitosta Ukrainalle, Granholm sanoo.

– Admiral Makarov, josta iskussa ilmeisesti on ollut kyse, on ollut Mustanmeren laivaston lippulaiva sen jälkeen kun Ukraina upotti Moskva-risteilijän huhtikuussa.

– Lippulaivan menetys on iso asia ja arvovaltatappio Mustanmeren laivastolle, Granholm sanoo.