Kenraali arvioi Kremlin toimia: He eivät usko hävinneensä sotaa

Monet länsimaat ovat lisäämässä panssariajoneuvojen ja muiden asejärjestelmien toimituksia Ukrainalle.

Taustaoletuksena on, että Ukrainalla on vain lyhyt aikaikkuna miehitettyjen alueiden vapauttamiseksi ennen kuin Venäjä pystyy vahvistamaan kuluneita yksiköitään.

Tukea rajoittaa edelleen monien poliitikkojen huoli siitä, että tietyt asejärjestelmät voisivat johtaa konfliktin laajenemiseen. Merkittävää ilmoitusta odotetaan perjantaina, jolloin Ramsteinin sotilastukikohdassa Saksassa neuvotellaan Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainalle.

Yhdysvaltain joukkoja Irakissa ja Afganistanissa komentanut kenraali ja keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja David Petraeus uskoo Kremlin viimeaikaisen retoriikan kertovan siitä, että maa varautuu pitkään sotaan.

– Käsillä on käännekohta, sillä Venäjän tekemät toimenpiteet kertovat selvästi siitä, etteivät he usko hävinneensä sotaa, Petraeus sanoo Financial Times -lehdelle.

Saksa on toistaiseksi suhtautunut nihkeästi panssarivaunujen lähettämiseen tai edes vientiluvan myöntämiseen muille maille. Liittokansleri Olaf Scholzin mukaan myös Yhdysvaltain pitäisi olla mukana yhteishankkeessa ja lähettää Ukrainalle Abrams-panssareitaan.

RUSI-ajatuspajan vanhempi tutkija Jack Watling pitää alkukevättä kriittisenä ajankohtana sodan kannalta. Hän toteaa Ukrainan asevoimien koonneen reservejä ja vahvistaneen joukkojaan länsimaisilla asejärjestelmillä.

– Venäläisjoukot ovat tällä hetkellä heikossa kunnossa. Mutta Venäjä on jo mobilisoinut 300 000 sotilasta. Vuoden 2023 loppuun mennessä maan sotatuotanto voi myös kasvaa merkittävästi. Joten sotilaallisessa ja poliittisessa mielessä on tärkeää toimia nyt, Watling sanoo.