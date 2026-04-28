Kelan johtajaksi 46 hakijaa

Kelan johtajaksi haki määräaikaan mennessä 46 henkilöä. Haku päättyi 28. huhtikuuta kello 12.
Johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.
Tehtävään valittavan johtajan virkasuhde on viisivuotinen. Hänen on määrä aloittaa tehtävässään 1.8.2026, kun nykyinen johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle. Johtajan nimittää Kelan hallitus.
Hakijat:
Ahmadi Ali
Aholainen Matti
Broman Björn Joacim Gustav
Gvozdiuk Vadim
Hoikkaniemi Marko
Hokkanen Timo
Isomaa Jani Eerikki
Jalava Joni
Kallimo Kati
Kataisto Sari
Keramaa Mika
Kilpikoski Jonne
Kinnunen Matti
Kiukas Vertti Samuli
Kivelin Arja
Koponen Wille-Veikko
Lehtinen Pia Katriina
Lipponen Ari
Luostarinen Jukka-Pekka
Mehtälä Antti
Minkkinen Veijo Ilmari
Moilanen Jari
Niemeläinen Heikki
Nummela Arto
Nurmi Tiina
Paloheimo Kalle Henrik
Parviainen Tommi
Pohjola Pasi Jussi
Pyhälammi Allu
Pylkkänen Elina
Rantasaari Päivi
Rautajoki Arto Mikael
Saari Janne Taneli
Selin Marko Tapani
Siitari Mika
Sinisalo Pekka
Stenmark Kaija
Strandman Riikka
Suomalainen Krista
Tollet Jan-Johannes
Varhila Kirsi
Veromaa Mervi
Vuori Arto Ensio
Välimäki Hannu
Westerlund Jaakko
Wikholm Kari