”Käyttäytyy kuin kleptokratia” – Ben Zyskowicz: Venäjä varasti Fortumin omaisuuden

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz vaatii Verkkouutisten tuoreessa BenTV-jaksossa, että kaikkein tärkeintä on saada tappaminen ja Ukrainan tuhoaminen loppumaan.

– Paras tapa tukea rauhaa tällä hetkellä on se, että annetaan kaikki mahdollinen apu ja tuki Ukrainalle, sen taistelulle oman itsenäisyytensä, vapautensa ja rauhansa puolesta, Zyskowicz linjaa.

– Rauha ei voi olla sellainen, että Venäjä jäisi jotenkin plussan puolelle tästä rikollisesta, raakalaismaisesta hyökkäyksestään pienen naapurimaan kimppuun.

Kokoomuksen konkarikansanedustaja toteaa Venäjän tulleen syytetyksi mafiavaltioksi ja varkaiden hallitsemaksi valtioksi eli kleptokratiaksi. Hänen mukaansa maan hallinnon toiminta osoittaa, että syytöksissä on perää.

– Venäjän johto ja hallinto käyttäytyvät tällä hetkellä siten, että syytteet kleptokratiasta näyttäisivät mahdollisimman perustelluilta. Nimittäin Venäjähän varasti Venäjällä olevan Fortumin omaisuuden, Zyskowicz toteaa.

Hän toteaa, että kyseessä oli selkeä vastatoimi Venäjän omaisuuden haltuunotolle länsimaissa. Ne olivat kokoomusedustajan mukaan kuitenkin perusteltuja haltuunottoja, sillä Venäjä rikkoi hyökätessään Ukrainaan kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja normeja.

Rikokset käsiteltävä erikoistuomioistuimessa

Zyskowicz vaatii, että länsimaiden on kansainvälisen oikeuden puitteissa luotava sellainen erikoistuomioistuin, joka voisi käsitellä Venäjän omaisuuden käyttämistä Ukrainan jälleenrakennukseen. Maan hyökkäystoimet ovat aiheuttaneet Ukrainalle miljardien vahingot.

Myös johto olisi saatava vastuuseen sotarikoksista, mutta tämän Zyskowicz toteaa epätodennäköiseksi.

– Se pitää kuitenkin sanoa, että Venäjän omaisuuden, siis lännessä olevan omaisuuden, käyttäminen tähän tarkoitukseen ei ole ihan helppoa, koska siellä on sekä oligarkkien omaisuutta, siellä on valtion omaisuutta, siellä on valtion pankin omaisuutta, hän listaa.

– Mutta vaikka se ei ole helppoa, niin tähän on pyrittävä ja tähän on päästävä kansainvälistä oikeutta siis kunnioittaen.