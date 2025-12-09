Verkkouutiset

Poliisi kehottaa varovaisuuteen netissä. PIXABAY

Kävitkö tällä sivulla? Tietosi saatettiin varastaa

Viranomainen on saanut sivustosta lähes 200 ilmoitusta.
Poliisi varoittaa kansalaisia topline.com-osoitteessa toimivasta huijaussivustosta.

Itä-Suomen poliisilaitokselle on tehty 27 rikosilmoitusta identiteettivarkaudesta sivustoon liittyen. Koko Suomessa rikosilmoituksia on tehty yhteensä 197 kappaletta. Topline.com-sivustolla myydään erilaisia palveluita, ja sivuston domain on rekisteröity Yhdysvaltoihin.

Identiteettivarkaudesta ilmoituksen tehneiden henkilöiden LinkedIn-profiilista kopioiduilla tiedoilla on luotu topline.com-sivustolle valeprofiili. Poliisin tietoon tulleissa tapauksissa valeprofiileja on luotu pääosin suomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista, mutta joukossa on myös muiden alojen asiantuntijoita.

Poliisin tietoon ei ole tullut, että asianomistajille olisi aiheutunut asiassa taloudellista vahinkoa. Poliisin tietoon ei ole myöskään tullut, onko joku erehtynyt ostamaan valeprofiileissa myytyjä palveluita.

Poliisi kehottaa tiedotteessaan tarkkaavaisuuteen ja varovaisuuteen, jos olet hankkimassa verkosta palveluita tai tavaroita. Verkkoalustojen myynti-ilmoituksissa olevien linkkien kanssa on syytä olla tarkkana sekä varmistaa, mistä osoitteesta sähköpostiin lähetetyt myynti-ilmoitukset ja mainokset ovat tulleet.

