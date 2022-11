”Kävelyalueiden laajentaminen ei muuta ydinkeskustan suuntaa”

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, ettei kävelyalueiden laajentaminen muuta Helsingin ydinkeskustan suuntaa.

– Helsingin keskustan vetovoima on heikentynyt jo ennen koronaviruspandemiaa, ja tyhjien liiketilojen osuus ydinkeskustassa on kasvanut. Ydinkeskustan elinvoimaluku on laskenut 6,2 prosenttia vuodesta 2019. Vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan sekä vaate-, tekstiili- ja jalkinekaupan liikevaihtojen kasvu jäi vuonna 2021 ydinkeskustassa muuta Helsingin seutua alhaisemmaksi ja jopa alemmalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa, Lahtinen kirjoittaa.

Toimialasta riippuen liikevaihdot ovat jääneet 20–40 prosenttia normaalitasosta.

– Tätä mollivoittoista suuntaa ei muuteta laajentamalla käveltäviä alueita irrallaan ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen on herättänyt voimakasta keskustelua viime aikoina. Monet yritykset ovat huolissaan siitä, että autoilun rajoittaminen ydinkeskustassa heikentäisi heidän yritystensä kannattavuutta. Helsingin yrittäjät ovat olleet pettyneitä myös siihen, että yrittäjiä ei ole kuultu riittävästi uudistusten suunnittelussa.

Lahtisen mukaan väite kävelykeskustan laajennuksia vastustavista yrittäjistä on kuitenkin hataralla pohjalla.

– Yritykset haluavat varmasti, että ydinkeskusta on mahdollisimman houkutteleva ja viihtyisä kaikille käyttäjäryhmille.

Hänen mukaansa ydinkeskustan houkuttelevuuden parantamiseksi eri kokeilujen ideointiin ja valmisteluun tulisi ottaa mukaan siellä toimivat yritykset ja kiinteistönomistajat.

– Näin tulisi toimia esimerkiksi nykyisten kävelyalueiden kehittämistyössä. Mutta ei niin, että jo tulevaksi kesäksi suunnitellut Esplanadien autokaistojen vähentämissuunnitelmat ovat edenneet ilman aitoa vuorovaikutusta yritystoimijoiden kanssa.

Lahtinen korostaa, että tulevina vuosina keskustan saavutettavuutta rajoittavat useat tietyömaat, jotka yhdistettynä kuluttajien ostovoiman heikkenemiseen, työvoimapulaan ja yritysten kustannusten nousuun eivät puolla laajojen kokeilujen aloittamista, vaan asiassa on hyvä ottaa aikalisä ja keskittyä nykyisten kävelyalueiden elävöittämiseen.