Kaukoidän suurin laivausyhtiö lopettaa Venäjän suursatamassa

Venäjä on oppinut kiertämään pakotteita, mutta se maksaa yhä enemmän. Yhdysvaltain viimeisin pakotepaketti toi Venäjälle lisää ongelmia, kun Kaukoidän suurin laivausyhtiö kieltäytyi käyttämästä Venäjän alueen suurinta satamaa. Päätös tekee tavarantoimituksista sinne merkittävästi monimutkaisempaa ja kalliimpaa.

Eteläkorealainen Sinokor ilmoitti toimintansa lopettamisesta toistaiseksi Vostotšnyin satamassa. Sinokor ja sen tytäryhtiö Hueng-A Line eivät ota enää satamaan päätyviä tilauksia 10. maaliskuuta alkaen, ja ne tekevät viimeisen matkansa tähän satamaan 31. maaliskuuta. Yhtiö jatkaa kuitenkin toimintaansa Venäjän muissa Kaukoidän satamissa.

Sinokor kuuluu maailman 20 suurimman laivausyhtiön joukkoon ja on ollut ainoa suuri, kansainvälinen operaattori, joka ei ole vähentänyt kuljetuksiaan Venäjälle tämän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Tytäryhtiöineen Sinokorilla on 72 alusta, joiden yhteinen kuljetuskapasiteetti on yli 120 000 konttia.

Yhdysvallat asetti Vostotšnyin sataman operaattorin Vostochnaya Stevedoring Companyn (VSK) pakotteiden alaiseksi, koska sataman kautta kuljetettiin pohjoiskorealaisia ammuksia. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan syyskuun 2023 jälkeen sataman kautta on saapunut Venäjälle yli 10 000 konttia pohjoiskorealaisia ammuksia sekä komponentteja niiden valmistamiseen.

Sinokor oli ensimmäinen ulkomainen laivausyhtiö, joka lakkaa käyttämästä Vostotšnyin satamaa ja vetää sieltä pois omat voimavaransa. Konttiliikennettä ei voida siirtää Vladivostokiin, mikä tarkoittaa, että Sinokorin kontit pitää ensin lastata muiden yhtiöiden pienempiin aluksiin ja sen jälkeen toimittaa Vostotšnyihin. Tämä vie aikaa ja nostaa kuljetuskustannuksia.

Samaan aikaan Sinokor on jo nostanut konttiensa käytön hintaa Venäjälle. Hinnat ovat joillakin reiteillä nousseet jopa moninkertaisiksi tammikuusta maaliskuuhun tultaessa. Esimerkiksi yhden 40 jalan (12,2 metriä) kontti lähetettynä Pietariin maksoi tammikuussa 550 dollaria, mutta 15. maaliskuuta 800 dollaria, 45 prosenttia enemmän; Moskovaan tammikuussa 800 dollaria, maaliskuussa 1 350 dollaria, 69 prosenttia enemmän; ja Jekaterinburgiin tammikuussa 700 dollaria, maaliskuussa 3 000 dollaria, 329 prosenttia enemmän. Sinokor selittää hintojen nousua konttien kysynnän kiertonopeuden muutoksilla eri suunnilla, koska nyt kaikki on hitaampaa.

Vostotšnyin satama rakennettiin raaka-aineiden kuljetuksiin, mutta viime vuosina sen konttiliikenteen käsittely on kasvanut merkittävästi. VSK:n mukaan sataman kuormitus kasvoi vuoden 2021 50 prosentista 95 prosenttiin seuraavana vuonna. Satama on käsitellyt vuodessa yli 82 miljoonaa tonnia rahtia, kun sen suunniteltu kapasiteetti oli 84,7 miljoonaa tonnia. Vuonna 2023 sen väitettiin modernisoinnin ansiosta pystyneen käsittelemään 90 miljoonaa tonnia rahtia.