Kauanko asuntovelan korot vielä laskevat? Ekonomistilta tyhjentävä arvio

Asuntovelalliset ovat saaneet viime aikoina nauttia laskevista lainankoroista. Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti ohjauskorkojen laskusta viimeksi maaliskuun alussa. Ohjauskorkojen lasku painaa myös asuntolainojen yleisiä viitekorkoja, euriboreja alaspäin.

Velallisen on silti hyvä muistaa, että koronlaskut eivät jatku ikuisesti. Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan koronlaskut voisivat olla jo tässä. Pahimmissa arvioissa korot voisivat kääntyä pian jopa nousuun.

Verkkouutisten haastattelemat ekonomistit uskovat koronlaskujen jatkuvan ainakin jonkin aikaa. Suuria koronlaskuja ei kuitenkaan enää kannata odottaa.

– Uskomme, että EKP vielä laskee korkojaan nykyiseltä tasoltaan alaspäin muutaman kerran. Etenkin vuoden euribor ennakoi paljolti jo näitä laskuja, jolloin se tulee laskemaan enää hyvin vähän, vaikka EKP laskikin korkojaan. Kolmen kuukauden euriborissa nähtäisiin hieman selkeämpää laskua, OP-ryhmän senioriekonomisti Tomi Kortela sanoo.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich on arvioissaan hieman varovaisempi.

– Oman perusennusteemme mukaan EKP laskee korkoaan vielä kerran huhtikuussa 25 korkopisteellä, mikä painaisi etenkin lyhyempiä euribor-korkoja vielä hieman alaspäin.

Ekonomistit uskovat EKP:n koronlaskujen jatkuvan. PIXABAY

Viime kuukausien aikana asuntovelalliset ovat tottuneet asuntolainojen viitekorkoina käytettyjen euribor-korkojen laskuun. Samalla asuntovelallisten on syytä varautua tilanteeseen, jossa niin sanottu korkopohja on saavutettu ja korot vakiintuvat tietylle tasolle. Sen saavuttamiseen ei välttämättä ole enää pitkä aika.

– Viime viikkojen tapahtumien jälkeen tätäkään skenaariota ei voida sulkea pois, mutta edelleen vähintään yksi koronlasku EKP:lta näyttää todennäköisimmältä, von Gerich arvioi.

Kortelan mukaan EKP on ehdottomasti lähestymässä korkojen laskusyklin loppua, jolloin koron laskujen määrä ja laskunopeus ovat aiempaa vähäisempiä.

On kuitenkin suhteellisen todennäköistä, että laskuja muutama vielä nähdään. Toki, tällä hetkellä epävarmuus on taloudessa suurta johtuen muun muassa USA:n tullipolitiikasta, jolloin näkymässä on riskejä esimerkiksi korkojen laskujen ajoituksen suhteen.

Hänen mukaansa riskejä on kuitenkin molempiin suuntiin, eli koron laskuja voidaan nähdä myös ennustettua enemmän.

– Ja tässä mielessä riskit ovat tasapainossa, Kortela arvioi.

Euriborit lähtivät vuonna 2022 rajuun nousuun. Sittemmin korot ovat laskeneet. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Epävarma maailmantilanne voi kääntää korot nousuun

OP:n ennusteessa euribor-korot asettuvat hieman yli kahden prosentin tuntumaan tänä vuonna. Nordean ennusteessa 12 kuukauden euribor tulisi olemaan hieman alle 2,5 prosentissa.

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö korot voisi lähteä yllättäen jälleen nousuun. Asuntovelallista voivat huolettaa etenkin epävakaa maailmantilanne ja Yhdysvaltain tullipolitiikka. Mieltä voi painaa pelko korkojen kääntymisestä uuteen nousuun, kuten kävi vuonna 2022 Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa. Korkeimmillaan euribor-viitekorot nousivat jopa yli neljään prosenttiin.

Kortela ei pidä tätä kehitystä kovin todennäköisenä, koska talouskehitys näyttää edelleen suhteellisen vaimealta euroalueella.

– Loppuvuodesta korot voisivat nousta, jos EU:n ja Saksan ilmoittamat suuret panostukset Euroopan puolustukseen laitetaan nopeasti ja suuressa määrin liikkeelle. Tämä loisi inflaatiopaineita euroalueelle, joka voisi heijastua rahapolitiikan kiristyspaineina etenkin ensi vuonna, Kortela toteaa.

Nordean von Gerich huomauttaa, että euromaiden mittavat suunnitelmat nostaa puolustusinvestointejaan ja Saksan suunnitelmat muokata velkajarruaan sekä aloittaa merkittävä infrastruktuuri-investointiohjelman ovat jo nostaneet korko-odotuksia selvästi.

– Jos nämä suunnitelmat toteutuvat, palauttavat luottamuksen eurotalouteen ja saavat talouden taas liikkeelle, EKP:n huomio voisi hyvin taas kääntyä alasuuntaisista kasvuriskeistä yläsuuntaisiin inflaatioriskeihin, ja rahoitusmarkkinoilla voitaisiin alkaa hinnoitella taas jopa koronnostoja, von Gerich arvioi.

