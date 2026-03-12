Katosiko rekisterikilpesi? Uuden voi nyt tilata verkossa

Katosiko tai vaurioituiko autosi rekisterikilpi? Jatkossa uuden kilven saaminen helpottuu huomattavasti, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Aiemmin rekisterikilven tilaaminen on vaatinut asiointia katsastustoimipaikalla. Jatkossa kilven voi tilata verkossa ilman erillistä asiointia. Rekisterikilven tilaus tehdään Traficomin Oma asiointi -palvelun kautta. Tilaus maksetaan verkon kautta.

Täysin ilman asiointia uuden rekisterikilven saaminen ei jatkossakaan onnistu, sillä uusi kilpi noudetaan annettujen ohjeiden mukaisesti katsastustoimipaikalta.

Traficom muistuttaa, että palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa rekisterikilpi on esimerkiksi vaurioitunut tai kadonnut, mutta ei varastettu. Jos rekisterikilpi on varastettu tai molemmat kilvet puuttuvat, tilausta ei voi tehdä verkossa. Näissä tilanteissa rekisterikilpi tilataan edelleen katsastustoimipaikalla.

Traficomin erityisasiantuntija Mari Anderssonin mukaan sähköinen asiointi tuo joustavuutta ajoneuvon omistajille ja haltijoille.

– Meille on tärkeää, että ajoneuvoasioita voi hoitaa silloin kun se asiakkaalle parhaiten sopii. Rekisterikilven tilaaminen verkossa on yksi tapa sujuvoittaa arkea ja selkeyttää asiointia, Andersson sanoo tiedotteessa.