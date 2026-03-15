”Katastrofi” – Iran voi edelleen yllättää

Yhdysvallat ja Israel ovat viime viikkojen aikana heikentäneet merkittävästi Iranin sotilaallista voimaa, mutta Teheranilla on yhä keinoja vaikeuttaa sodan päättämistä.

Suuri osa Iranin laivastosta ja ohjusvarastoista on tuhottu, minkä lisäksi useita maan johtohahmoja on surmattu. Teheranin hallinto on silti edelleen vallassa, ja maa pystyy häiritsemään maailman energiakauppaa Hormuzinsalmessa.

Iranilla on Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten arvioiden mukaan hallussaan noin 440 kilogrammaa korkeasti rikastettua uraania, Washington Post -lehti huomauttaa. Se antaa Teheranille merkittävän neuvotteluvaltin.

Sodan vaikutukset ovat näkyneet maailmanmarkkinoilla. Bensiinin hinta on Yhdysvalloissa noussut 25 prosenttia Epic Fury -operaation aloittamisen jälkeen. Hormuzinsalmen kautta kulkeva meriliikenne on joutunut samalla Iranin hyökkäysten kohteeksi, mikä lisää epävarmuutta energiatoimituksista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vakuuttanut, että sota voi päättyä pian.

– Sota päättyy, kun tunnen sen luissani, Trump sanoi loppuviikosta Fox News Radiolle.

Asiantuntijoiden mukaan meneillään oleva operaatio ei välttämättä ratkaise Iranin muodostamaa pitkän aikavälin uhkaa. Brookings-instituutin asiantuntija Suzanne Maloneyn mukaan tilanne voi muuttua strategisesti ongelmalliseksi, jos Teheranin hallinnolla säilyy tie ydinaseeseen.

– Olemme saavuttaneet hyvin menestyksekkäästi tiettyjä sotilaallisia tavoitteita, mutta jos Iran pystyy edelleen päättämään sodan loppumishetkestä ja säilyttämään mahdollisuuden ydinaseeseen, kyse on strategisesta katastrofista, hän sanoo WP:lle.

Iranin ylin johtaja Ali Khamenei kuoli sodan alkuvaiheen iskussa, ja vallan on ottanut hänen poikansa Mojtaba Khamenei. Asiantuntijoiden mukaan vallanvaihto voi lisätä Iranin politiikan arvaamattomuutta.

Yhdysvallat on lähettänyt tuhansia merijalkaväen sotilaita ja muita vahvistuksia kohti Lähi-itää. Energiavirasto IEA ilmoitti samaan aikaan vapauttavansa 400 miljoonaa barrelia öljyä jäsenmaiden varastoista hintojen hillitsemiseksi.

Diplomaattien mukaan yksi keskeinen kysymys on Iranin rikastetun uraanin kohtalo. Yhdysvaltojen viime kesänä tekemät iskut hautasivat uraanisäiliöitä raunioiden alle, mutta ei ole varmaa, ovatko ne edelleen käytettävissä.

Jos Iran pystyy hyödyntämään uraanivarastoaan, voisi se halutessaan nopeuttaa ydinohjelmaansa.