”Kasvuteoriassa sivuutetaan yrittäjyyden merkitys”

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen toivoo taloustieteen piiristä konkreettisiä ehdotuksia keinoiksi vauhdittaa talouden tuottavuuskasvua. Hän huomauttaa, että ruotsalaiset taloustieteilijät ovat tässä jo onnistuneet. Suomalaisilta vastaavaa ei ole nähty.

Pakarinen viittaa viestipalvelu X:ssä julkaisemissaan viesteissä ruotsalaiseen tutkimusartikkeliin, jonka mukaan taloustieteen kasvuteoriassa yliarvioidaan tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvien panostusten merkitystä ja sivuutetaan yrittäjyyden tärkeys.

Artikkelissa Magnus Henrekson ja Dan Johansson argumentoivat, että nykyisessä kasvuteoriassa yrittäjän ainutlaatuinen rooli jää pimentoon. Samoin teoria selittää riittämättömästi talouskasvun kannalta keskeisiä ilmiöitä, kuten innovaatiota, omistajuutta, voittoja ja rahoitusmarkkinoiden merkitystä.

Näiden rajoitteiden vuoksi taloustiede heidän mukaansa tuottaa usein virheellisiä suosituksia talouspolitiikaksi. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitysinvestointien merkitys ylikorostuu. Henreksonin ja Johanssonin mukaan ennemmin tulisi painottaa innovaatioiden kaupallistamista ja leviämistä.

Lisäksi veropolitiikalla on heistä keskeinen merkitys, sillä kannustava verotus vaikuttaa voimakkaasti yrittäjien halukkuuteen kantaa riskiä ja epävarmuutta.

– Kuulostaa järkeenkäyvältä. Mutta täysin päinvastaiselta siihen nähden, mitä Suomessa puhutaan, EK:n Pakarinen lataa.

EK:n johtaja myös huomauttaa, että esimerkiksi iimeisessä kansantaloustieteen aikakauskirjassa suomalainen professori toteaa taloustieteilijöiden raporteissa olevan hyvin vähän konkreettisia keinoja tuottavuuskasvun vauhdittamiseksi.

– Miksi sitten ruotsalaiset taloustieteilijät kuitenkin löytävät konkreettisia keinoja esimerkiksi kevyemmän verotuksen puolelta?, Sami Pakarinen kysyy.