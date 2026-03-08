Hallituksen tekemillä menoleikkauksilla ja uudistuksilla on ollut positiivinen vaikutus valtionvelan korkoihin, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen viestipalvelu X:ssä.

Pakarinen huomauttaa, että Petteri Orpon hallituksen aikana Suomen valtionlainan korkoero Saksaan on kaventunut selvästi.

– Markkinat ovat siis suhtautuneet myönteisesti menoleikkauksiin perustuvaan sopeutukseen, rakenteellisiin uudistuksiin ja kasvua vauhdittaviin veronalennuksiin, Pakarinen tiivistää.

Vielä alkuvuodesta 2023 valtion 10 vuoden viitelainojen korkoero Saksaan oli kuukausikeskiarvolla lähes 0,6 prosenttiyksikköä. Sittemmin luku on laskenut alle 0,4 prosentiyksikön tuntumaan.

Pakarisen mukaan keväällä 2025 veronalennusten yhteydessä pelättiin vielä Truss-efektiä. Tällä viitataan entisen brittipääministeri Liz Trussin vuonna 2022 aiheuttamaan rajuun markkinareaktioon, jossa korot ja inflaatio nousivat sekä punta heikkeni nopeasti. Truss oli luvannut laajoja veronkevennyksiä, joiden rahoitus oli kuitenkin epävarmaa.

Tällaista negatiivista reaktiota ei Suomessa kuitenkaan nähty.

– On käynyt päinvastoin, korkoero on pienentynyt, Pakarinen sanoo.

Tästä olisikin Pakarisen mukaan syytä ottaa opiksi.

– Maassamme, jossa talouskasvu on ollut heikoimpien joukossa viimeiset parikymmentä vuotta, kasvua tukevat veroratkaisut eivät ole uhka vaan osa ratkaisua, hän päättää.