Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuva tuotteesta. TUKES

Käsipainoista löytyi asbestia, lopeta käyttö välittömästi

Kuntoiluvälineestä löytyi kiellettyä ainetta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Käsipainosetti vedetään myynnissä siinä havaittujen turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Gymstick-merkkistä käsipainosettiä tuotenumerolla 61122-15. Vinyylipintaisen käsipainosetin paino on 15 kiloa.

– Tuotteen levypainon vinyylikuoren sisällä oleva hiekkamassa sisälsi krysotiiliasbestia, jonka käyttö esineissä on kielletty EU:n REACH-asetuksessa, Tukes varoittaa sivuillaan.

Tuote on poistettu myynnistä. Vastuuyrityksenä toimiva Gymstick on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla tuotteet saadaan kerättyä pois jälleenmyyntipaikoista.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

Tuotteen EAN-koodi on 6430062513813.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)