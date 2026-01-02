Käsipainoista löytyi asbestia, lopeta käyttö välittömästi

Käsipainosetti vedetään myynnissä siinä havaittujen turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Gymstick-merkkistä käsipainosettiä tuotenumerolla 61122-15. Vinyylipintaisen käsipainosetin paino on 15 kiloa.

– Tuotteen levypainon vinyylikuoren sisällä oleva hiekkamassa sisälsi krysotiiliasbestia, jonka käyttö esineissä on kielletty EU:n REACH-asetuksessa, Tukes varoittaa sivuillaan.

Tuote on poistettu myynnistä. Vastuuyrityksenä toimiva Gymstick on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla tuotteet saadaan kerättyä pois jälleenmyyntipaikoista.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

Tuotteen EAN-koodi on 6430062513813.