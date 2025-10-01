Verkkouutiset

Kuopio ilmakuvassa. WIKIMEDIA COMMONS/KALLERNA, CC-BY-SA-4.0

”Käsi taas kerran syvälle kansalaisten taskuun”

  • Julkaistu 01.10.2025 | 19:41
  • Päivitetty 01.10.2025 | 20:05
  • Politiikka, Verotus
SDP-poliitikko kohentaisi kaupungin taloutta kiristämällä verotusta.
Väliaikainen veronkorotus voisi turvata Kuopion koulut ja mahdollistaa uuden stadionin rakentamisen. Näin kirjoitti SDP:n kuopiolainen paikallispoliitikko Teemu Backnäs Savon Sanomissa.

Esitys uusista veronkorotuksista on saanut osakseen voimakasta vastustusta. Asiaan ottaa kantaa myös kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja Marko Kilpi (kok.).

– Näin. Mikä on sosialidemokraattisen kansanpuolueen lääke talouden haasteisiin?, Kilpi kysyy julkisessa Facebook-päivityksessään.

Vastaus on: veronkorotukset.

– Kyllä. Se on siinä. Ei ole muuta pöytään tuotavaksi. Käsi on menossa taas kerran syvälle kansalaisen taskuun. Näin se menee linjakkaasti niin paikallis- kuin myös valtakunnantasolla läpileikkaavalla tavalla, Marko Kilpi kirjoittaa

Backnäs ei kirjoituksessaan tuo veronkorotusten lisäksi muita vaihtoehtoja kaupungin talouden kohentamiseksi. Kilpi muistuttaa, että Kuopio on kasvava Itä-Suomen veturi, idän pääkaupunki, jonka on pystyttävä kasvamaan ja kehittymään.

– On tehtävä investointeja, mutta on samalla pidettävä huolta taloudesta, jota Kuopion on samalla tasapainotettava joka vuosi 35 miljoonalla vuoteen -27 saakka. Yhtenä investointikohteena tulee olemaan keskuskentän stadion.

Kansanedustajan mukaan tämä ei voi tapahtua veroja nostamalla.

– Veroprosentin on oltava kestävällä ja kilpailukykyisellä tasolla. Kuopiolla se on jo nyt keskimääräistä korkeampi.

Lopuksi Kilpi toteaakin, että eiköhän yritetä edes vähän enemmän ja etsitään muitakin ratkaisuja.

– Pitää todellakin pystyä parempaan.

Kilpi itse sanoo esittäneensä yhtenä keinona talouden tasapainottamiseen ja vahvistamiseen Kuopion omistuksen keventämistä Savon energiaholdingissa, joka on kuntaliitosten myötä kasvanut aivan liian suureksi alkuperäisestä tarkoituksestaan.

– Pidän tätä paljon fiksumpana ja kestävämpänä ratkaisuna kuin veronkorotukset.

