Karvaat tappiot pakottivat Ukrainan muuttamaan taktiikkaa: Arvostelijoiden mukaan sotaa käydään nyt väärin

Ukraina on iskenyt jo kuukausia venäläisiä vastaan taktiikalla, jota monet länsimaiset arvostelijat pitävät vääränä. Joidenkin asiantuntijoiden ja ukrainalaisten itsensä mukaan taistelutapa on kuitenkin perusteltu.

Uusia panssarivaunuja ja muuta läntistä kalustoa hyödyntävien suurien mekanisoitujen joukkojen hyökkäysten sijasta ukrainalaiset turvautuvat nyt Venäjän asemien pehmittämiseen tykistöllä, verrattain pienten jalkaväen joukkojen iskuihin ja pitkän kantaman täsmäaseiden käyttöön Venäjän logistiikkaa vastaan.

Ukraina yrittää vastahyökkäyksessään iskeä Venäjän linjoihin usealla eri alueella. Päähyökkäys on kuitenkin kohdistunut eteläisen Ukrainan Orihivin suunnalle Zaporizzjassa. Siellä on viime aikoina uutisoitu Robotynen kylän lähellä tapahtuneesta läpimurrosta. Tätä ennen on kerrottu Urozhainessa Donetskissa tapahtuneesta läpimurrosta.

Molemmissa tapauksissa kyse on käytännössä Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan läpäisystä. Se on asiantuntijoiden mukaan linjoista vahvin. Ukrainalle aiemmin päänvaivaa aiheuttaneita miinoitteita on kerrottu olevan merkittävästi vähemmän tästä eteenpäin.

Muuttunut taktiikka

Ukraina kärsi Orihivin suunnalla kesäkuun alussa niin karvaita tappioita, että ne riittivät Financial Timesin laajan reportaasin mukaan pakottamaan ukrainalaiset muuttamaan taktiikkaansa.

Erittäin tiheiden miinoitteiden hidastamat ukrainalaisjoukot joutuivat tuolloin Venäjän taisteluhelikoptereiden ja raskaan tykistön hampaisiin. FT:n länsimaisten ja ukrainalaisten viranomaislähteiden mukaan alun taisteluissa menetettiin nopeasti peräti lähes viidennes vastahyökkäystä varten tuolloin toimitetusta länsikalustosta ja runsaasti sotilaita. Tämän kerrotaan pakottaneen Ukrainan pysäyttämään operaationsa hetkeksi ja harkitsemaan uutta strategiaa.

Venäjän propagandassa silloisista tappioista otettiin kaikki irti. Kuvia tuhotusta länsikalustosta on esitelty toistuvasti ja eri kulmista. Toisinaan on yritetty väittää, että kyse on eri taisteluista.

Hyökkäyksen painopiste on pysynyt samana. Enää Ukraina ei kuitenkaan yritä iskeä etelässä läpi Venäjän miinakentistä ja linnoitetuista asemista nopeilla mekanisoiduilla hyökkäyksillä. Tämän sijasta luotetaan taktiikkaan, jossa tykistö yrittää avata tilaisuuksia, joita hitaasti etenevä jalkaväki voisi hyödyntää.

Arvostelijoiden mukaan taistelutapa on neuvostoaikainen. Jotkut asiantuntijat ovat kuitenkin eri mieltä. Tulostakin on tullut.

– Kulutussodasta saa kehnoja otsikoita, mutta siinä pelataan Ukrainan vahvuusalueella toisin kuin suuren mittakaavan hyökkäysmanööverien yrittämisessä näissä oloissa, sodan seuraajina tunnetuksi tulleet eturivin sotilasasiantuntijat Michael Kofman ja Rob Lee sanovat FT:lle.

Ukrainan taistelutavan muutokseen kiinnitettiin huomiota myös Verkkouutisten hankkimassa puolalaisen Rochan Consultingin hiljattain julkaistussa raportissa. Siinä arvioitiin, että ukrainalaiset olivat elokuuhun mennessä vapauttaneet etelässä noin 170 neliökilometriä Velika Novosilkan suunnalla ja 70 neliökilometriä Orihivin suunnalla.

Rochanin asiantuntijoiden mukaan ukrainalaiset lähtivät vastahyökkäykseen liian aikaisin. Pidempi valmistautuminen olisi raportin mukaan tuottanut parempaa tulosta. Hyökkäyksen aikaista aloitusta perustellaan raportissa poliittisilla syillä. Samaa on sanottu Verkkouutisille kesän aikana Ukrainan hallintoa lähellä olevista lähteistä.

Pienten jalkaväen yksiköiden käytön arvioitiin raportissa johtuneen rintaman vaikeiden olosuhteiden lisäksi myös joukkojen komentamisen ongelmista. Niiden on kerrottu johtaneen osaltaan siihen, ettei hyökkäyksissä ole käytetty komppaniaa suurempia joukkoja.

– Kaikkein tärkein kysymys kuuluu, onko Ukrainan lähestymistapa toiminut. Viimeisen kolmen kuukauden perusteella tätä on mahdotonta sanoa, etenkin koska kulutussota toimii molempiin suuntiin. Vaikka venäläisillä voi olla vaikeuksia puolustaa asemiaan, eivät ukrainalaiset pysty pitämään yllä tämän tason tulenkäyttöä ja hyökkäysoperaatioiden tempoa syksyn läpi, Rochanin raportissa todetaan.

Asiantuntijat huomauttavat kuitenkin, että raportin julkaisuhetkellä tuoreet Ukrainan voitot Robotynessä ja Verbovessa osoittavat venäläisten kärsivän niin kalusto- kuin miespulastakin. Raportissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi tilanteeseen, jossa venäläisillä oli täydellinen mahdollisuus saartaa puolustuslinjaansa työntyneet ukrainalaiset Robotynen lähellä. Rochanin arvion mukaan venäläisten vastahyökkäys olisi pyyhkinyt onnistuessaan pois kaiken, mitä Ukraina oli alueella saavuttanut kesäkuun jälkeen. Mitään suurta iskua ei kuitenkaan tullut, vaikka tilaisuus oli loistava ja Venäjän doktriinin mukainen. Syynä saattoi olla vielä luultuakin pahempi pula joukoista.

Monien asiantuntija-arvioiden mukaan Ukrainalla on vihdoin kykyä edetä Robotynestä. Nyt Ukraina pyrkii arvioiden mukaan laajentamaan linjoihin iskettyä aukkoa. Seuraavana vuorossa olisi Verboven kaupunki ja viimein pitkäaikaisempana tavoitteena pidetty Tokmak.

Ukrainalaisten muuttuneesta taktiikasta on puhuttu myös Venäjällä. Evp-kenraali ja kansanedustaja Andrei Gurulev tilitti harvinaisessa puheenvuorossa aiempaa pienempiä yksiköitä käyttävien ukrainalaisten sopeutuneen Venäjän puolustuksiin ja kiistävän nyt paikoin tehokkaasti muun muassa taisteluhelikopterien käytön. Gurulevin mukaan etenkin Ukrainan telatykit aiheuttavat venäläisille nyt vakavia ongelmia.