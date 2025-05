Karu yllätys hyökkääjälle: Näin Taiwan estäisi maihinnousun

Taiwan valmistautuu puolustamaan itseään Kiinan uhan kasvaessa. Samalla se uusii koko puolustusstrategiansa, kertoo The Wall Street Journal.

Siinä missä Kiinan naapurissa sijaitseva Taiwan valmistautui aikaisemmin perinteiseen sodankäyntiin, on se joutunut päivittämään tavoitteitaan uhkakuvien kasvaessa. Kiinalaisten sotaharjoituksissa on simuloitu saaren valloittamista ja pelko hyökkäyksen realisoitumisesta vuonna 2027 on nostanut maan sotilaallisen valmistautumisen uudelle tasolle, artikkelissa kerrotaan.

Taiwanin uusi tavoite on artikkelin mukaan pystyä puolustamaan aluettaan niin pitkään, että Yhdysvallat ehtisi hätiin auttamaan. Sen tavoitteikisi mainitaan puolustuksen uudistaminen, mutta myös pelotteen kasvattaminen; uuden sodankäynnin pelotteet voisivat estää Kiinaa hyökkäämästä tai ainakin siirtää sen hyökkäysaikeita pidemmälle. Artikkelin mukaan tämä antaisi myös Taiwanille mahdollisuuden puolustuksensa pitkäaikaisempaan valmisteluun.

Entinen kontra-amiraali ja washingtonilaisen ajatushautomon vanhempi johtaja Mark Montgomery näkee Taiwanin toimien edistyksellisyyden, mutta huomauttaa, että aikaa ei ole hukattavissa.

– He parantavat sotilaallista valmiuttaan jokaisella osa-alueella; käytännöissä, hankinnoissa ja henkilökunnan osaamisessa. Mutta tämä prosessi vie ainakin viidestä kuuteen vuotta. Heidän täytyy ryhtyä toimiin välittömästi.

Tällä hetkellä maan puolustuskeinot ovat jo mittavat. Sillä on käytössää vuoristossaan Yhdysvaltain armeijan Pave Paws -tutkajärjestelmä. Sen avulla se havaitsee pitkänkin kantaman ohjukset hyvissä ajoin. Ilmapuolustukseen se käyttää niin ikään yhdysvaltalaista tekniikkaa, joka on tuotettu Taiwanissa. Saarella on tietenkin myös laivaston torjuntaan sopivia ohjuksia sekä kyky miinoittaa maan rannikko ja satamat.

Maa on lisäksi ottanut mallia Ukrainasta ja panostanut muiden muassa drooneihin ja kannettaviin panssarintorjuntaohjuksiin sen varalta, että Kiina onnistuisi maihinnousussa. Taiwanin tavoite on artikkelin mukaan hankkia ainakin 3200 droonia kotimaisena tuotantona viiden vuoden sisällä. Viime vuonna se perusti uuden droonien käyttöön ohjaavan koulutusohjelman.

Ukrainasta maa on ottanut opikseen myös, että kalusto, ammukset ja esimerkiksi ohjukset hupenevat tosipaikan tullen nopeasti. Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi alueelle olisi vaikea saada lisää kalustoa avuksi ulkopuolelta. Aseita ja kalustoa on siis hankittava reilusti varastoon.

Taiwan vastaa puolustuksen uudistuksilla erityisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaatimuksiin siitä, että sen pitäisi tehdä enemmän oman puolustuksensa eteen. Taiwanin puolustusministeriöstä kerrottiin, että kansainvälinen puolustusyhteistyö on vain yksi osa sen puolustusstrategiaa.

– Tämä on meidän maa ja puolustamme sitä itse, ministeriöstä jatketaan.

Taiwanin armeija ei enää keskity ympäröivien merialueiden hallitsemiseen, vaan ainoastaan alueensa puolustamiseen. Sen tavoite on nyt vain estää hyökkäykset ja pitkittää niitä kunnes ulkopuolinen apu ehtisi paikalle.