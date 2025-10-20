Karu tulos: EU:n 390 miljardin euron aluetukien tuotot selvitettiin

Tuoreen tutkimuksen mukaan EU:n taloudellisesti mittavan alue- eli niin sanotun koheesiopolitiikan tuotot jäävät hyvin mataliksi.
EU käyttää unionin köyhimpien alueiden tukemiseen vuosien 2021-2027 kehyskaudella yhteensä 392 miljardia euroa.
– Jokainen euro, jonka EU käyttää koheesiopolitiikalla alueiden eriarvoisuuden vähentämiseen tuottaa vain noin euron lisäkasvua BKT:lle, selviää Münsterin yliopiston taloustieteen professorin Zareh Asatryanin tutkimuksesta. Asiasta uutisoi Financial Times.
Tutkimus kyseenalaistaa aluekehitysrahoituksen tuoman arvon, kun EU-komissio on parhaillaan suunnittelemassa seuraavaa laajaa budjettiuudistusta.
Koheesiorahastot muodostavat noin kolmanneksen EU:n kokonaismenoista nykyisessä seitsemänvuotisessa rahoituskehyksessä.
Koheesiorahastoja koskevan keskustelun odotetaan hallitsevan neuvotteluja seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Seuraava rahoituskehys alkaa vuonna 2028. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa yhdistää aluekehitysrahastot maataloustukiin, jotka vievät myös noin kolmanneksen EU:n menoista.
Tämä antaisi jäsenvaltioille enemmän harkintavaltaa yhdistetyn 865 miljardin euron rahaston varojen käytössä, mutta se puolittaisi erityisesti alueellisiin menoihin varatun määrän 218 miljardiin euroon.
Asatryanin tutkimus osoittaa, että EU:n koheesiorahastot auttavat houkuttelemaan 2–3 euroa yksityisiä investointeja jokaista käytettyä euroa kohden, mikä vauhdittaa kasvua. Investointeja on tehty pääasiassa rakentamiseen ja kiinteistöihin. Joissakin maissa koheesiorahoitus muodostaa suurimman osan julkisista investoinneista. Selvitys kertoo myös, että kun alueiden koheesiorahoitus loppuu, yksityiset investoinnit yleensä romahtavat.
EU:n oman analyysin mukaan jokainen koheesiorahaston kautta vuosina 2014–2027 käytetty euro tuottaisi 1,30 euroa lisää BKT:tä vuoteen 2030 mennessä.
– EU:n luvut ovat hyvin optimistisia, Asatryan kommentoi FT:lle.
Taloustieteilijöiden mukaan koheesiorahastot ovat parantaneet infrastruktuuria ja tukeneet työllisyyttä EU:n reuna-alueilla, mutta niiden pitkän aikavälin vaikutus tuottavuuteen ja innovointiin on edelleen epätasainen.
– Keskimäärin koheesiopolitiikka näyttää olleen tehokasta kasvun edistämisessä Euroopan alueilla, mutta se ei ole ollut samanlaista kaikilla alueilla, toteaa alueellisen taloustieteen professori Ugo Fratesi FT:lle.