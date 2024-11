Yli 5000 suomalaista kertoi parisuhteistaan – näin moni on ollut uskoton

Väestöliiton tuore Perhebarometri Tahdotko? avaa näkymän suomalaisten parisuhteisiin, sinkkuuteen ja seksielämään vuonna 2024. Valtaosa suomalaisista elää parisuhteessa ja tahtoo elää sellaisessa.

Toive parisuhteesta ei kuitenkaan aina toteudu, ja etenkin matalasti koulutetut elävät muita useammin ilman parisuhdetta.

Avioliitto on suomalaisten suosituin parisuhdemuoto, mutta myös avoliitot ovat tavallisia etenkin nuorten keskuudessa. Parisuhteita, joissa ei olla naimisissa eikä asuta yhdessä, on noin 10 prosentilla suomalaisista.

– Meitä kiinnosti myös, näkyvätkö epätyypillisemmät suhdemuodot ja avoimet suhteet aineistossamme. Niitä oli kuitenkin varsin vähän: esimerkiksi vain alle prosentti kertoi suhteista, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta, Väestöliiton tutkija Tiia Sorsa kertoo tiedotteessa.

Seksuaalisen halun kokemisessa on eroja sukupuolen ja iän mukaan: miehet tuntevat seksuaalista halua naisia useammin, ja vanhemmissa ikäryhmissä halua koetaan nuorempia harvemmin. Silti valtaosa on seksuaalisen halukkuutensa tasoon tyytyväinen riippumatta siitä, kuinka usein halua tuntee.

Seksiä toisen ihmisen kanssa suomalaiset harrastavat keskimäärin hieman harvemmin kuin kerran viikossa. Vilkkain seksielämä on tuoreilla pariskunnilla, jotka asuvat erillään.

Ikäryhmästä, sukupuolesta ja parisuhdetilanteesta riippuen noin 15–75 prosentilla vastaajista seksin harrastaminen ei kuitenkaan kuulunut elämään kyselyhetkellä lainkaan.

Vain noin kolme prosenttia parisuhteessa olevista ilmoitti suhteensa olevan avoin. Sen sijaan useampi kuin joka kymmenes nainen ja useampi kuin joka viides mies kertoo nykyisen suhteensa aikana harrastaneensa seksiä muiden kuin kumppaninsa kanssa eli olleensa nykyiselle kumppanilleen uskoton.

Moni elää myös ilman parisuhdetta. Etenkin nuoret miehet ja iäkkäät naiset sekä pelkän perusasteen suorittaneet eivät tyypillisesti ole parisuhteessa.

– Yli 30-vuotiaista pelkän perusasteen suorittaneista lähes kaksi kolmesta elää ilman parisuhdetta, kun taas suunnilleen yhtä moni korkeimmin koulutetuista on avioliitossa, kuvaa Sorsa.

Kuitenkin noin 80 prosenttia ilman parisuhdetta elävistä toivoisi pitkällä aikavälillä löytävänsä rinnalleen rakkaan. Matalasti koulutettujen näyttää olevan vaikeampi toteuttaa tätä toivetta.

Parisuhteissa elävät ovat pääosin tyytyväisiä parisuhteisiinsa ja kokevat arjen sujuvan hyvin. Lähes kaikki raportoivat kuitenkin riitelevänsä joskus, yleisimmin toimintatavoista, vuorovaikutuksesta ja kotitöistä.

Kotityöt ja etenkin lastenhoito jakautuvatkin suuressa osassa parisuhteita yhä epätasa-arvoisesti. Naiset arvioivat tekevänsä lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyvistä tehtävistä kaksi kolmasosaa ja miehet alle puolet.

Naiset olivat sitä tyytymättömämpiä kotitöiden ja lastenhoidon jakautumiseen, mitä suuremman osan he arvioivat näistä töistä hoitavansa. Miehet olivat yhtä tyytyväisiä tai tyytymättömiä riippumatta omasta panoksestaan.

Suhteista 95 prosenttia on naisen ja miehen välisiä. Seksuaalinen suuntautuminen on sen sijaan moninaisempaa, etenkin nuorissa ikäryhmissä. Nuorista naisista vain puolet on elämänsä aikana tuntenut vetoa pelkästään miehiin.

Vuoden 2024 Perhebarometrissa toistuu aiempien tutkimusten havainto siitä, että parisuhteessa olevat voivat keskimäärin paremmin ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne, jotka eivät ole suhteessa.

Parisuhteen ja koetun hyvinvoinnin välinen yhteys on todennäköisesti kaksisuuntainen: hyvinvoivat ihmiset löytävät muita helpommin kumppanin, ja toisaalta parisuhde on suojaava tekijä elämän myrskyissä.

Maaliskuussa 2024 toteutettuun perhebarometrikyselyyn vastasi lähes 5300 suomalaista 18–79-vuotiasta naista, miestä ja muunsukupuolista. Tahdotko? on sarjassaan ensimmäinen parisuhteita, sinkkuutta ja seksuaalisuutta käsittelevä Perhebarometri, jonka kysymykset tullaan jatkossa toistamaan aina neljän vuoden välein.