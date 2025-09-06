Karoliina Partanen iloitsee työllisyyspaketista: Tärkeää erityisesti korkeasti koulutetuille työttömille

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen iloitsee tiedotteessaan hallituksen työllisyyspaketista, joka helpottaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työttömyysjakson aikana.

Syksyn aikana hallitus valmistelee helpotuksia työttömyysturvalla opiskeluun mahdollistamalla yli 25-vuotiaiden opiskelun nykyistä laajemmin avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Erityisesti muutos keventää työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin liittyvää byrokratiaa.

Tällä hetkellä työttömyysturvalla opiskelu on mahdollista, mutta rajoitettua. Esimerkiksi liian laajojen opintokokonaisuuksien suorittaminen voidaan tulkita täyspäiväiseksi opiskeluksi, jolloin oikeutta työttömyysturvaan ei ole.

Partanen onkin tyytyväinen siihen, että byrokratiaa ryhdytään nyt purkamaan.

– On hienoa, että saimme osana budjettiriihen työllisyyspakettia tehtyä päätöksiä näiden esteiden purkamisesta. Tämä on tärkeää erityisesti korkeasti koulutetuille työttömille, Partanen sanoo.

– Yhdenkään suomalaisen, joka haluaa suorittaa korkeakoulussa avoimen opintoja ja parantaa näin työllistymismahdollisuuksiaan, opiskelumahdollisuuksien ei pidä kaatua turhiin byrokraattisiin koukeroihin.

Partanen muistuttaa, että työllistymisen esteenä voi olla uuteen työhön vaadittavat lisätaidot tai aiemmin syystä tai toisesta keskeytyneet opinnot. Tällöin uuden osaamisen hankkimisen pitäisi olla mahdollisimman helppoa.

– Osaaminen ja koulutus ovat tärkeitä Suomen taloudelliselle kasvulle ja menestykselle, mutta myös yksilölle itselleen. Jokainen kivi työllisyyden ja työllistymisen eteen on käännettävä ja sitä tämä hallitus työllisyyspaketin avulla on tekemässä, Partanen linjaa.