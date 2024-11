“Kapasiteettinsa rajoilla” – sotaväsymys kasvaa Israelissa

Sotaväsymys kasvaa Israelissa. Reservin rekrytointimäärät ovat laskeneet noin 15 prosenttia vuoden 2023 lokakuun 7. päivän hyökkäyksen jälkeen. Tuolloin satojatuhansia israelilaisia ilmoittautui vapaaehtoisena sotimaan, kertoo Israelin puolustusvoimien edustaja Naday Shoshani. Aiheesta uutisoi Washington Post.

Tällä hetkellä noin 80 000 israelilaista reserviläistä suunnittelee palvelukseen astumista Israelin rintamilla Gazassa ja Libanonissa. Yhä useampi reserviläisistä kuitenkin valitsee olla saapumatta palvelukseen. Tämä lisää painetta jo valmiiksi äärirajoilleen venyneelle armeijalle alati laajenevan alueellisen sodan keskellä.

Israel on perinteisesti pitänyt yllä pientä vakinaista armeijaa, jota reserviläiset ovat täydentäneet lyhytkestoisissa sodissa. Lokakuussa 2023 alkaneen sodan alkuvaiheessa noin 350 000 israelilaista kutsuttiin palvelukseen. Tämä on korkea luku maassa, jossa asukkaita on alle 10 miljoonaa.

Israel on ajautunut sodan myötä pitkäaikaisimpaan konfliktiinsa. Myös menetykset ovat olleet poikkeuksellisia: yli 800 sotilasta on kuollut lokakuusta 2023 lähtien.