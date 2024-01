Kansliapäällikkö: Ukrainan sota on osoittanut, että paikallisia sotia ei enää ole

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak sanoi ranskalaislehden haastattelussa olevansa huolissaan ihmiskunnan tulevaisuudesta, jos Vladimir Putin saa tahtonsa läpi, Ukrinform raportoi.

– Maailmaa ravistelevat uudet konfliktit, eikä vain Euroopassa. Monet olemassa olevat konfliktit ovat Venäjän provosoimia. Ukrainan sota on osoittanut, että paikallisia sotia ei enää ole. Jokaisella sodalla on vaikutus jokaiseen maailman maahan, Yermak korosti.

Hänen mukaansa Ukrainalla on hyvät mahdollisuudet saada tukea Euroopan unionilta ja Yhdysvalloilta.

– Muutama päivä sitten (Britannian ulkoministeri) David Cameron sanoi, että nykyinen tilanne muistuttaa häntä 1930-luvun lopusta, ja että meidän ei pidä rauhoittaa Putinia, vaan taistella. Juuri tästä me puhumme. Siksi meidän on kiireesti lisättävä sotilaallista ja teknistä tukea Ukrainalle, sekä lisätä jyrkästi taloudellisia pakotteita Venäjää vastaan. Niin kauan kuin sitä tarvitaan, mutta erityisesti silloin, kun sitä tarvitaan. Tämä on Ukrainan tehokkaan avun kaava, Yermak totesi.

Hän huomautti, että Ukrainassa pieninkin viivästys aseiden toimittamisessa voi maksaa ihmishenkiä.

– Uskon, että kaikki kumppanimme ymmärtävät tämän. Meidän on toimittava nopeasti, Yermak sanoi.

Kansliapäällikön mukaan ukrainalaiset eivät pysähdy ennen kuin he vapauttavat alueensa.

Yermak uskoo, että Venäjälle ei saa antaa mahdollisuutta käyttää aikaa neuvotteluihin joukkojensa täydentämiseksi uusia hyökkäyksiä varten Ukrainaa vastaan.

– Olin kahden vuoden ajan neuvotellut venäläisten kanssa Normandian formaatissa (Ukraina, Venäjä, Ranska ja Saksa). Näimme tuloksen 24. helmikuuta 2022. Keskusteluilla vain neuvottelemisen vuoksi ei ole Ukrainalle mitään järkeä. Hyökkääjälle ei voi antaa mahdollisuutta käyttää neuvotteluaikaa kasatakseen voimia uusia hyökkäyksiä varten, Yermak huomautti.