Kansanedustajan mukaan Suomen on varauduttava vaalihäirintään

Suomen seuraavat vaalit voivat olla ensimmäiset, joissa tekoälyllä yritetään järjestelmällisesti vaikuttaa demokratiaan, varoittaa kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.). Kyberturvallisuuden asiantuntija Limnell toteaa viestipalvelu X:ssä tekoälyn muuttavan vaalihäirinnän logiikkaa, kun ”uskottavaa, mutta täysin valheellista sisältöä voidaan tuottaa massoittain sekunneissa”.

– Suomessa valmistaudutaan ensi kevään eduskuntavaaleihin. Samalla on varauduttava tekoälyavusteiseen vaalihäirintään. Kyse ei ole vain teknisestä tietoturvasta vaan yhteiskuntarauhasta, päätöksenteon legitimiteetistä ja kansallisesta turvallisuudesta, kokoomusedustaja kirjoittaa.

Seuraavat Suomessa käytävät vaalit ovat huhtikuun 2027 eduskuntavaalit. Limnell kehottaa aloittamaan varautumisen vaalihäirintään hyvissä ajoin, esittäen kansallista järjestelmää deepfake-sisällön tunnistamiseen sekä kansalaisten medialukutaidon vahvistamista vaalien alla. Puolueille ja kampanjoille tarvitaan myös yhteisiä pelisääntöjä tekoälyn käytön suhteen, hän ehdottaa.

– Lisäksi viranomaisten, median, puolueiden ja teknologiayhtiöiden yhteistyötä on tiivistettävä. Vaaliturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta. Kyse ei ole puoluepolitiikasta vaan suomalaisen demokratian suojaamisesta teknologian murroksessa.

– Suomen vahvuus on korkea luottamus ja kyky varautua yhdessä. Kun toimimme ajoissa, vahvistamme demokratiaa ja näytämme esimerkkiä maailmalle. Vaalien rehellisyys ei ole itsestäänselvyys – se on yhteinen tehtävä, jota meidän on puolustettava, Limnell päättää.