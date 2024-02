Kansanedustajan avustaja paljastui FSB:n agentiksi Saksassa

Saksalaisen kansanedustajan Venäjä-mielinen avustaja on paljastunut Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n agentiksi, kertoo riippumaton venäläinen The Insider -media yhteistyössä Der Spiegelin kanssa.

Ukrainalaissyntyinen Vladimir Sergienko, 52, toimii laitaoikeistolaista Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta edustavan Eugen Schmidtin avustajana Saksan liittopäivillä.

The Insider ja Der Spiegel raportoivat elokuussa Sergienkon joutuneen epäilyksen alaiseksi Saksassa sen jälkeen, kun hänen sähköposti- ja tekstiviestikirjeenvaihtonsa ”Aleksei”-nimisen FSB:n virkailijaksi epäillyn henkilön kanssa paljastui.

Tutkivien journalistien mukaan vuonna 1987 syntyneen Aleksein oikea nimi on Ilja Vechtomov, joka työskentelee FSB:n ulkomaantiedustelun osastolla.

The Insider kertoi tällä viikolla, että ainakin yksi ulkomaantiedustelun osaston upseeri toimi FSB-yhteyksistä kärähtäneen latvialaismepin Tatjana Ždanokan ”käsittelijänä” (handler). Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Euroopan parlamentin vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin parlamenttiryhmä, Latvian tiedustelu VDD sekä Euroopan parlamentin eettisiä sääntöjä käsittelevä neuvoa-antava komitea ovat käynnistäneet omat selvityksensä.

Ilja Vechtomovin henkilöllisyys vahvistettiin puhelimen metatietojen avulla. Ne osoittavat, että hän on jatkuvassa yhteydessä kymmeniin muihin tunnettuihin FSB:n virkailijoihin.

The Insider sai selville, että Vechtomovilla – joka esiintyy myös ”Ilja Vekshininä” tai ”Alekseina” – on neljäs salainen identiteetti: räppäri Fox D’Liss. Vechtomov on jopa mainostanut julkisesti vuonna 2003 perustettua Rap-yhtyettään OSII:tä ja julkaissut videoita heidän live-esityksistään YouTubessa. Hän esiintyi jopa hip-hop-musiikkifestivaaleilla Moskovassa vain viikkoja ennen sodan alkamista.

Vuonna 1971 syntynyt Vladimir Sergienko on kotoisin Länsi-Ukrainan Lvivin kaupungista. Hänen kerrotaan Saksan liittopäivillä toimiessaan pyrkineen auttamaan Venäjää valloittamaan alkuperäisen kotimaansa. Der Spiegelille lähettämässään sähköpostissa Sergienko kiisti olleensa yhteydessä Venäjän turvallisuuspalveluun tai Vechtomoviin.

Julkisuuteen vuotaneet viestit FSB-käsittelijän kanssa kertovat kuitenkin muuta.

Ne osoittavat, että täysimittaisen sodan alettua Vladimir Sergienko ryhtyi Ija Vechtomovin pyynnöstä suoriin toimiin, joiden tarkoituksena oli vaikeuttaa Ukrainan puolustusponnisteluja.

Tutkivien journalistien mukaan Sergienko pani Vechtomovin johdolla alulle muun muassa oikeusjutun, jonka tarkoituksena oli pysäyttää – tai ainakin hidastaa – Saksan turvallisuusapua Ukrainan hallitukselle väittämällä, että liittokansleri Olaf Scholz ei ollut saanut kaikkia tarvittavia hyväksymisiä liittopäiviltä ennen Leopard 2 -panssarivaunujen lähettämistä Ukrainaan.

Sergienko lähetti Vechtomoville viestin toimistaan 1. maaliskuuta 2023: ”Hallituksen työskentely estyy. Tämä tilanne on meille edullinen, koska tankit joko toimitetaan huomattavasti suunniteltua myöhemmin tai tuomioisuin määrää sille kiellon.”

AfD-puolue tunnetaan ultranationalistisesta ja muukalaisvihamielestä ideologiastaan, Euroopan unionin ja Naton vastustuksesta sekä kiintymyksestään Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. AfD on myös kampanjoinut Moskovalle asetettuja pakotteita vastaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laaja-alaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

Viime Heinäkuussa AfD:n parlamenttiryhmä todellakin nosti kanteen Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuimessa väittäen, että hallitus ei voi lähettää mitään sotilaallista apua Ukrainalle.

Parlamenttiryhmä on kiistänyt yhteyden kanteen ja Sergienkon ja Vechtomovin yhteydenpidon välillä.

Sodan suorapuheinen kannattaja Sergienko on esiintynyt Venäjän valtion televisiossa puhuen Ukrainan antautumisen puolesta.

The Insiderin mukaan matkatiedot osoittavat, että hän on vieraillut Venäjällä kahdeksantoista kertaa sodan alkamisen jälkeen. Hän muun muassa lensi Moskovaan 23. helmikuuta 2022, päivää ennen hyökkäyksen alkamista.

Exclusive: A controversial aide to Bundestag deputy Eugen Schmidt, of Germany's far-right AfD party, is an agent of Russian intelligence. Oh, and his handler raps! https://t.co/76YVIttm0x

— Michael Weiss (@michaeldweiss) February 1, 2024