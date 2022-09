Kansanedustaja venäläisten viisumeista: Näin ei voi jatkua

Kansanedustaja Niina Malmin (sd.) mukaan osittainen liikekannallepano Venäjällä on riittävä syy laittaa viisumien perumiseen vauhtia.

– Venäläisillä on noin 100 000 viisumia, joista pisimpien kesto on jopa viisi vuotta. Menee ikä, terveys ja Ukraina ennen kuin tämä tie on kuljettu ja itäraja hiljenisi luonnostaan. Tarvitaan muita keinoja, Malm sanoo tiedotteessa.

Malm huomauttaa, että esimerkiksi Etelä-Karjalassa tilanne on nyt kestämätön.

– Imatralla autetaan Ukrainasta tulleita pakolaisia, jotka ovat saapuneet Suomeen pelkät vaatteet päällä. Kaupassa nämä pakolaiset joutuvat sitten kohtaamaan miehittäjiä, jotka ovat tulleet Suomeen hamstraamaan juustoa. Näin ei voi jatkua. Turismin ja shoppailureissujen on loputtava.

Malmin mielestä on tärkeää, että EU saisi aikaan yhteisen linjan Venäjän viisumirajoitusten osalta.

– Meillä, jos kenellä on Venäjä-tuntemusta. Siksi meillä on mahdollisuus viedä vahvaa viestiä kaikille Euroopan maille tässä turistiviisumikysymyksessä. Suomi on esittänyt EU:n ulkoministerikokouksessa, että turistiviisumit tulisi ottaa EU:n pakotteiden piiriin. Nyt olisi tärkeää päästä tässä eteenpäin. Euroopan yhteinen rintama lähettää Venäjälle kaikkein vahvimman viestin.

Malm muistuttaa, että Suomessa on totuttu olemaan maailmanpolitiikan polttopisteessä ja myös pärjätty siinä hyvin.

– Pärjäämme varmasti myös jatkossa, kunhan uskallamme olla rohkeita.

