Kansanedustaja Venäjän vaikutusoperaatioista: Tämä on tärkein puolustus

Informaatiopuolustuksen taidot ovat tämän päivän kansalaistaitoja, sanoo Venäjän vaikuttamisoperaatioista kansanedustaja, sotatieteiden tohtori ja Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtaja Jarno Limnéll (kok.).

– On syytä olla realisti ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Informaatiosodankäynti on sodankäyntiä, ja Suomi on sen kohteena, Limnéll toteaa tiedotteessa.

Samalla hän huomauttaa, että mitään hätää meillä Suomessa ei ole.

Informaatiopsykologisella eli ihmismieleen kohdistuvalla vaikuttamisella pyritään horjuttamaan henkistä kriisinkestävyyttä vaikuttamalla ihmisten päätöksentekokykyyn sekä käsityksiin ympäröivästä todellisuudesta ja yhteiskunnasta.

Limnéllin mukaan Venäjän vaikutuspyrkimykset johtuvat kahdesta asiasta.

– Ensinnäkin Suomi on viimein puolustusliitto Naton täysjäsen, entistäkin enemmän länsimaisen demokratian vahva puolestapuhuja – ja sitä myötä Venäjän doktriinissa epäystävällinen valtio. Toiseksi digitalisoitunut maailma tarjoaa informaatiovaikuttamisen uudenlaisia keinoja, joita Venäjä aktiivisesti käyttää muun muassa tekoälyä ja sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Teknologian kehitys tarjoaa jatkossakin uusia vaikutuskeinoja, joita on Suomessa syytä seurata tarkasti.

Suomen kannalta tilanne on samaan aikaan sekä yksinkertainen että monimutkainen. Limnéllin mukaan olemme valmistautuneet kaikenlaiseen kiusantekoon, mutta samalla Venäjän edesottamuksia seurataan välillä turhankin tarkasti.

– Yhteiskunnan, demokratian ja yhteiskuntarauhan puolustamisessa meillä jokaisella onkin oma asemapaikkamme. Se sijaitsee korvien välissä. Informaatiovaikuttamisella yritetään luoda epävarmuutta ja pelkoa, heikentää kansallista identiteettiä. Ja juuri siksi sille ei liikaa painoarvoa kannata antaa, Limnéll toteaa.

Hän peräänkuuluttaa henkistä sietokykyä, jokaisen informaatiopuolustuksen taitojen harjoittamista sekä itänaapurin edesottamuksien jättämistä omaan arvoonsa.

– Informaatiopuolustuksen perustaidot on uusi kansalaistaito jokaiselle suomalaiselle, ja jokaisen on syytä olla vaikuttamispyrkimyksistä tietoinen. Tähän puolestaan koulutus, sivistys sekä teknologian lukutaito antavat parhaat eväät.

– Hallitusohjelmassa on tärkeä kirjaus kansalaisten valmiuksien parantamisesta informaatiovaikuttamista vastaan. Samalla on osattava ajoittain ”kohauttaa olkaa” vaikutuspyrkimyksille – jos idästä huudetaan sutta, annetaan huutaa. Me pärjäämme kyllä, meillä ei ole hätää, Limnéll jatkaa.